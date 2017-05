Les administrateurs de l’Agence de gestion du marché central à poisson se sont réunis, le lundi 22 mai 2017 lors de la 4ème session ordinaire de leur conseil d’administration. Elle était placée sous la présidence de la Présidente Directrice Générale (PDG) de ladite agence, Mme Diawara Aichata Hamatou Touré, et les administrateurs. Disons que cette 4ème session du Conseil s’inscrit dans un contexte socio-politique difficile de notre pays, ce qui a fait que la campagne pêche de 2015-2016 a été caractérisée par un climat sécuritaire douloureux.

Dans son allocution, la Présidente Directrice Générale (PDG), Mme Diawara Aichata Hamatou Touré a fait savoir qu’il est urgent que l’Agence de gestion du marché central à poisson s’attaque aux nécessiteux problèmes de transferts de leurs mareyeurs et mareyeuses au sein du marché. Selon elle, c’est dans ce cadre que l’entretien, le fonctionnement et le développement de la filière pêche et aquacole seront atteints. «Le marché central, a-t-elle souligné, doit relever un défi majeur qui est de satisfaire l’autosuffisance alimentaire de la population malienne en matière de qualité de poissons et de sa bonne conservation hygiénique. D’où une nécessité d’assurer une chaine de froid, et de valeurs constantes, conformément aux vœux du président de la République IBK». Et de solliciter l’État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour démarrer effectivement ce marché. La PDG Aichata a évoqué que le Japon, à travers son expert M. Tochihara, a formé 110 acteurs et actrices de cette filière en matière de technique de bonne pratique d’hygiène et 39 en technique de fumage. Avant de dire qu’aujourd’hui, «les femmes de poisson sont là, nous souhaitons vivement que cela soit un signe fort pour que le reste nous rejoigne dans un bref délai ».

A souligner que l’Agence, depuis sa création en novembre 2011, a eu un bilan total de 5 153 434 120 de francs CFA, pour un total d’emplois rémunérés en valeur de 310 798 830 millions de francs CFA et avec un total des ressources de 317 944 252 de francs CFA. Quant à la situation de trésorerie excédentaire actuelle, elle s’estime à 7 145 422 de francs CFA. Ainsi, ces résultats ont été produits sur la base de pièces, de documents et d’informations qui ont été communiqués, et ceci conformément aux principaux comptables.

Seydou Karamoko KONE