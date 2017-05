L’Agence pour l’aménagement et la gestion des zones Industrielles (AZI) a tenu son 1er Conseil d’administration le mardi 24 mai dernier à son siège. Etait inscrit à l’ordre du jour de cette première session du Conseil d’administration de la société de gestion des zones industrielle, le renouvellement des organes dirigeants de l’Agence. Il s’agit notamment de la nomination de Mme Konaré Nafissatou Guindo comme présidente du Conseil d’administration, et d’Abdoulaye Balobo Maiga comme Directeur général.

Rappelons que l’AZI-sa est une société anonyme créée le 19 mai 2000 de la volonté des plus hautes autorités du Mali de créer un meilleurs cadre de travail pour les investisseurs nationaux et internationaux à travers l’aménagement et la gestion des zones industrielles.

L’Agence a pour mission d’identifier, de délimiter et borner les terrains à vocation industrielle au Mali. Elle est également chargée de la gestion et du fonctionnement des zones industrielles. Par ailleurs, la société est chargé d’accueillir, de guider et conseiller les industriels et de coordonner toutes les actions d’intervention des organes extérieurs à la zone. Dans le cadre de la réalisation de ces missions, l’Agence doit mobiliser des ressources financières nécessaires pour relever les deux grands défis d’ici à l’horizon 2018, notamment, le Programme d’aménagement de la zone industrielle de Dialakorobougou, et le Programme d’aménagement de dix zones industrielles à travers le pays.

Elle est une société anonyme a économie mixte détenue à 40% par l’Etat, 20% par les collectivités locales, 15% par le Conseil National du Patronat du Mali, 15% par la Chambre de Commerce et d’industrie du Mali, 5% par l’Ordre des Ingénieurs-Conseils du Mali, et 5% par l’Ordre des Géomètres-Experts du Mali.

Mohamed Naman Keita