Sous la présidence du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, l’Agence nationale pour l’emploi a effectué une remise de matériels à des personnes en situation d’handicap. C’était le 10 novembre 2017 au siège de l’agence.

Cette activité de l’ANPE s’inscrit dans le cadre de l’édition 2017 du mois de la solidarité, une solidarité en lien avec la promotion et la création de l’emploi à l’ endroit des personnes en situation de handicap. Et comme noté par son directeur général, il s’agit d’une tradition, conformément à une des missions de l’ANPE « Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi , notamment de l’emploi féminin et celui des personnes en situation de handicap » .

Les dons distribués sont composés de kits mobilités, moto tricycles, moto taxi, chèque de 500000F en plus de bourses de formation et attestations de formation en informatique et en saponification ainsi que des kits d’appui à insertion en AGR et TPE qui sont allés en faveur de bénéficiaires issus de l’ association de personnes de petite taille et de l’ association des personnes en situation d’handicap.

Les représentants des bénéficiaires, Kady Barry, présidente de l’ association des personnes de petite taille et Bréhima Kouyaté de la fédération des personnes en situation de handicap, ont chaleureusement remercié les autorités pour cette marque de considération et de générosité en leur endroit. Avant de se joindre au ministre de tutelle pour inviter les personnes atteintes de handicap à plus de combativité et de ne point céder à une quelconque fatalité pour cause de handicap.

