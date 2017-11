Le Mouvement pour le retour du Président Amadou Toumani Touré (MR-ATT) était face à la presse, le samedi 25 novembre 2017, à la Maison de la Presse, pour une fois de plus appeler à une synergie d’actions pour le retour du Général Amadou Toumani Touré au bercail.

Dans une déclaration, le président du MR-ATT, M. Aliou Mahamadou Maïga, a laissé entendre « qu’aujourd’hui, il n’y a plus de blocage pour le retour d’ATT au Mali, car le dossier ATT devant l’Assemblée Nationale a été abandonné faute de preuves… ». C’était en présence du parrain du MR-ATT, M. JeamileBittar, Mme AscofaréOulématouTamboura et de nombreux militants et sympathisants.

Le mouvement dénommé MR-ATT qui existait sur les réseaux sociaux depuis le 08 mars 2014, a été mis sur les fonts baptismaux, le samedi 23 septembre 2017. Le but principal du MR-ATT, qui regroupe plusieurs associations, partis politiques et leaders d’opinion, est le retour du Président ATT en exil politique à Dakar, depuis les évènements de mars 2012.

Pour le président du MR-ATT, M. Aliou Mahamadou Maïga, cette rencontre avec les hommes de média entre dans le cadre d’un plaidoyer qui vise à mener, soutenir et encourager tous les concours visant le retour au Mali, du Président Amadou Toumani Touré dans l’honneur et la dignité, un retour sur la terre de ses origines, un retour dans le pays auquel il a consacré sa vie entière. « Le MR-ATT demande respectueusement à toutes les autorités compétentes de s’investir et d’appuyer le processus enclenché pour le retour dans les meilleurs délais possibles d’un fils du pays qui s’est investi pendant tant d’années et a rendu de loyaux services au Mali ».

Sur la question d’un éventuel problème qui entrave le retour du Général ATT, M. Maïga a été on ne peut clair : « Au Mali, aujourd’hui, il n’y a plus de blocage pour le retour d’ATT. Le dossier devant l’Assemblée Nationale lui concernant a été abandonné faute de preuves. Au moment où on parle de réconciliation nationale, c’est le bon moment pour ATT de prendre le train de la paix en marche », a plaidé le président du MR-ATT. Il a enfin remercié tous ceux qui dans le strict anonymat, les appuient dans la réalisation de cette œuvre hautement humaine et patriotique qu’est le retour du président ATT parmi les siens.

Abondant dans le même sens, le parrain M. JeamilleBittar, a, quant à lui, déclaré que la réconciliation ne peut se faire sans le Président ATT. « Nous nous donnerons corps et moyens pour le retour d’ATT. Pour cela, nous savons compter sur le Président IBK, car il a bon cœur et quand on a bon cœur, on ne peut pas laisser son frère dans une situation dans laquelle on n’aimerait pas être. L’heure est venue pour son cadet ATT de regagner la famille », a-t-il dit.

Mme AscofaréOulématouTamboura ajoute que l’ancien Président de la République Amadou Toumani Touré doit venir prendre le train de la réconciliation nationale dans l’honneur et la dignité.

A noter que la carte de membre n°001 du MR-ATT a été attribuée au Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, faisant de lui, le premier militant en faveur du retour d’ATT au bercail.

Daouda T. Konaté

Commentaires via Facebook :