Annoncé par son porte-parole il y a longtemps, le collectif pour la défense de la république (CDR) a commencé son combat pour l’alternance 2018 par le lancement de la campagne pour l’inscription sur le fichier électoral. La première mission : sensibiliser pour que les 1 millions de Maliens qui ont atteint l’âge de voter puissent tous s’inscrire ; obtenir la radiation sur les listes électorales les personnes mortes et les prisonniers qui ont perdu leurs droits civiques. Ledit lancement a été fait au carrefour des jeunes de Bamako ce mercredi 06 septembre à travers une conférence de presse dirigée par le porte-parole du CDR, Ras Bath, accompagné de ses camarades, M. Ibrahima Diarra, Président du CDR, Boubacar Yalkoué, Tidiani Tangara, Makan Konaté… Les représentants des CDR des communes du district de Bamako, les représentants des CDR de certaines localités à l’intérieur du Mali , le représentant des CDR du Sénégal et plusieurs personnalités de tout bord étaient présents pour la circonstance.

Dans son exposé, le porte-parole du collectif pour la défense de la république(CDR) n’est pas passé par quatre chemins pour expliquer la nécessité de changement dans la gouvernance en 2018. Pour lui, il est temps de changer l’ancien système pour le bien-être de tous les enfants de ce pays. Il a été très clair, il affirme que l’alternance 2018 du CDR n’est pas pour faire de Ras Bath candidat en 2018 encore moins soutenir un quelconque candidat mais pour orienter les Maliens à choisir un candidat digne avec un programme pour le salut du peuple Malien. Parlant des raisons qui ont poussé le CDR à lutter pour l’enregistrement des personnes en âge de voter et l’obtention de la carte NINA, le guide Ras Bath dit ceci : « Ce changement que nous chantons tous les jours n’est pas possible si tout un chacun n’a pas son arme de combat, la carte Nina car dans un Etat démocratique, le changement se fait à travers des élections et pour pouvoir participer à ces élections, il te faut forcement cette carte NINA ». Selon Ras Bath, cette première phage de la campagne pour l’alternance a pour but d’abord de sensibiliser les 1 millions de maliens qui ont atteint l’âge de voter d’aller s’inscrire sur le fichier électoral afin d’avoir leur carte NINA pour pouvoir voter en 2O18 .Le second but était d’inviter les autorités en charge des élections à radier sur la liste électorale les personnes mortes et les prisonniers ayant perdu leurs droits civiques .Ras Bath affirme qu’il y a 1 million de Maliens qui sont en âge de voter mais ne sont pas encore inscrits sur le fichier électoral et la période de l’inscription pour ces personnes est du 1er au 31 octobre ; les mois de novembre et décembre seront consacrés à la correction en cas d’erreur et la validation de toutes les listes électorales est effective plus tard le 31 décembre de chaque année. Selon le chroniqueur Ras Bath, le plus important pour le CDR est la sensibilisation d’un grand nombre de Maliens d’aller s’inscrire afin de participer au changement qu’ils aspirent. « Nous allons sensibiliser les Maliens qui ont atteint l’âge de voter partout au Mali d’aller s’inscrire. A l’extérieur, nous allons lancer des appels à nos compatriotes de se rendre auprès des consulats et ambassades du Mali dans leurs pays d’accueil respectifs pour s’inscrire et participer à l’alternance en 2018 », a expliqué Ras Bath.

Le célèbre chroniqueur tire l’attention de la population qu’elle est la seule à pouvoir apporter le changement tout en s’inscrivant et en participant aux élections. Pour le CDR, pour qu’il n’y ait pas de crises post électorales, les partis politiques doivent inviter le département en charge des élections à radier toutes les personnes mortes et tous ceux qui ont perdu leurs droits civiques en prison. Selon Ras Bath, la meilleure manière de lutter pour une élection transparente en 2018 est le contrôle du fichier électoral. Il doute déjà de la transparence des élections en 2018 pour la simple raison que les personnes chargées du processus électoral ont une moralité douteuse à savoir Tieman Huber Coulibaly, ministre de l’administration territoriale et les contentieux sont gérés par Me Konaté. Donc, les élections sont à 90 pourcent biaisées à l’avance.

Parlant de son éventuelle candidature aux élections présidentielles en 2018 qui tremble pas mal d’hommes politiques, Ras Bath rassure qu’il ne sera pas candidat.

A la réponse de la question du soutien du CDR à un éventuel candidat, le porte-parole du collectif répond par ces propos : « notre candidat est le candidat honnête, digne et ayant un programme pour les Maliens. Nous allons faire de l’offre politique. Nous allons voter pour le candidat qui nous garantira qu’une fois président, lui, sa famille et les membres de son gouvernement se soigneront dans les hôpitaux du Mali ; qui nous garantira les marchés des bureaux, fauteuils et tables de l’administration malienne seront donnés à des menuisiers maliens…»

Parlant des raisons du départ du CDR de la plateforme AN TE A BANA, Ras Bath affirme que l’assemblée générale de la plateforme a rejeté sa proposition de l’alternance. Pour lui, le CDR a intégré cette plateforme non seulement pour lutter contre la révision constitutionnelle mais aussi tous les maux qui touchent le peuple et le changement n’est possible que par cette alternance pour laquelle le CDR se bat. Il rassure que si IBK revient sur son projet alors que les conditions ne sont pas réunies, le CDR rejoindra la plateforme pour lutter encore.

Avant de terminer, le porte-parole du CDR, Ras Bath a donné son point de vue sur les quatre ans d’IBK à la magistrature suprême .Pour lui, le bilan d’IBK a été catastrophique, lamentable et décevant et cela à tous les niveaux.

B. Guindo