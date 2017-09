Le Collectif pour la DĂ©fense de la RĂ©publique (CDR) a pris une initiative depuis trois mois. DĂ©nommĂ©e Alternance 2018, l’initiative vise Ă changer l’opinion et le comportement des Maliens Ă travers la sensibilisation. La première campagne a Ă©tĂ© lancĂ©e ce mercredi 6 septembre Ă la Maison des Jeunes de Bamako.

“Nous ne sommes pas venus pour suivre l’opinion, mais pour changer l’opinion”, a dĂ©clarĂ© le porte-parole du CDR Mohamed Youssouf BATHILY dit Ras BATH qui anime la confĂ©rence. Il Ă©tait assistĂ© par ses frères et amis principalement Boubacar YALCOUE et Tidiane TANGARA (journalistes) mais aussi par les membres du CDR venus un peu partout Ă travers le Mali.

En effet, selon Mohamed Youssouf BATHILY dit Ras BATH, environ un million (1.000.000) de Maliens ont atteint l’âge de voter d’après les estimations du ministère de l’Administration Territoriale. Par consĂ©quent, ces derniers doivent se dĂ©clarer aux mairies, aux prĂ©fectures ou aux ambassades pour se munir de leur carte NINA. Seule condition, selon la loi Ă©lectorale actuelle, pour jouir de ses droits civiques. C’est pourquoi cette première campagne met l’accent sur “ma carte NINA, mon arme”.

Par ailleurs, le choix de cette pĂ©riode pour cette campagne se justifie par la loi Ă©lectorale de 2016. Ainsi, cette loi prĂ©cise en son article 39 que la rĂ©vision annuelle de la liste Ă©lectorale s’effectue chaque annĂ©e du 1er octobre au 31 dĂ©cembre. En dĂ©tail, le mois d’octobre est dĂ©diĂ© Ă l’inscription des nouveaux Ă©lecteurs sur la liste Ă©lectorale. Les deux autres mois sont dĂ©diĂ©s Ă radier les morts et les condamnĂ©s qui ne jouissent pas de leur droit civique. Mais aussi de rectifier les erreurs enregistrĂ©es lors de l’inscription des anciens Ă©lecteurs. Donc, tous les Ă©lecteurs potentiels n’ayant pas pu s’inscrire durant le mois prochain ne pourront pas choisir leur candidat en 2018.

Aussi, le CDR s’engage-t-il Ă sensibiliser le Malien moyen de ne plus voter pour deux mille francs (2000 FCFA), de ne plus voter pour le thĂ© et le sucre. D’arrĂŞter de voter pour des intĂ©rĂŞts personnels. Mais plutĂ´t de voter pour quelqu’un qui garantit l’avenir des Maliens avec des projets concrets et rĂ©alisables.

Pour réaliser ce Malien nouveau, le CDR élaborera une offre politique pour 2018. Selon Ras BATH, cette offre consistera à voter pour un candidat qui promet de se soigner ici tant que nos agents de santé en ont la capacité. Pour M. BATHILY, ceci permettra de renforcer la confiance entre les citoyens et le personnel de santé. Aussi, de choisir un candidat qui va convaincre ses ministres de passer une partie de leur vacance à nos sites touristiques afin de booster ce secteur. De plus, de donner mandat à un Président qui accepte de consommer les produits fabriqués localement. En achetant les meubles de nos artisans pour les bureaux. En consommant les vivres locaux.

En parallèle, il fait un clin d’Ĺ“il sur les quatre ans du PrĂ©sident Ibrahim Boubacar KEITA Ă Koulouba. Le porte-parole du CDR qualifie ce bilan comme “catastrophique, lamentable, regrettable et dĂ©cevant”. Pour lui, les quatre indicatrices de la croissance d’une Nation sont inquiĂ©tantes après ces quatre ans d’IBK au pouvoir. D’abord, pour Ras BATH, l’Ă©ducation est en faillite. De surcroit, l’eau est devenue une denrĂ©e rare. D’ailleurs, le PrĂ©sident aurait dit sur Al JAZZIRA, selon Ras BATH, qu’il regrette de n’avoir pas pu donner de l’eau potable Ă la majoritĂ© des Maliens. Pire, la santĂ© et le pouvoir d’achat du Malien moyen est en bas de l’Ă©chelle.

Outre, de par son engagement, beaucoup de Maliens seraient tentĂ©s de penser que Ras BATH se prĂ©senterait en 2018. Pour cela, il dissipe les rumeurs en affirmant qu’il ne sera pas candidat.

Yacouba TRAORE