Les membres de l’Association des juristes de banques et d’établissements financiers (AJBEF) sont en conclave à Bamako du 11 au 13 avril 2017. Les participants se pencheront sur les défis juridiques auxquels les institutions financières font face.

La 15è session des journées annuelles de l’Association des juristes de banques et d’établissements financiers (AJBEF) se tiennent à Bamako. Elle regroupe les juristes des 13 banques et les 2 établissements financiers membres de l’AJBEF autour du thème “l’ingénierie juridique, un outil de performance au service des banques et établissements financiers”. Cette rencontre de trois jours des juristes des établissements financiers se tient pour la 2è fois dans notre capitale après celle tenue à Abidjan en 2013 et celle d’Ouagadougou en 2016. Elle a pour but de pérenniser les échanges entre les juristes de banques afin de contribuer à une meilleure prise en charge de la dimension juridique dans l’exercice du métier.

Pour Amadou Kané, président Afrique de l’AJBEF, les activités bancaires ne peuvent pas aller sans les juristes. Selon lui, les exploitants bancaires les qualifient de pessimistes. Ils pensent que l’activité bancaire est basée sur la prise de risques. Pourtant, explique-t-il, les conseils des juristes peuvent dans la majeure des cas éviter le pire. Il a indiqué que tous les employés des banques font tous le droit sans se rendre compte. A l’en croire, les gestionnaires de comptes ouvrent quotidiennement des comptes aux clients avec une convention qui n’est autre que le droit. Même les informaticiens qui dans leurs bunkers utilisent des codes, des protocoles qui émanent du droit car leurs machines fonctionnent sous licence qui n’est qu’une application du droit de propriété intellectuelle.

Après avoir cité le rôle prépondérant des juristes dans les institutions financières, le président de l’AJBEF a invité les participants à l’assiduité durant les trois jours de formation. Les efforts de l’Association professionnelle des banques et établissements privés APBEF ont été largement salués à travers son président Moussa Alassane Diallo, qui a joué un rôle capital dans le rayonnement de l’AJBEF.

