En vue de trouver une solution Ă l’amiable au diffĂ©rend qui secouait l’Association Malienne des Sourds (AMASOURDS), une rĂ©union de conciliation s’est tenue le mercredi 05 avril 2017 Ă la FĂ©dĂ©ration Malienne des Associations des Personnes handicapĂ©es (FEMAPH). Etaient prĂ©sents Ă cette rĂ©union quelques membres du bureau de l’AMASOURDS, le prĂ©sident de l’Association des Jeunes Sourds du Mali, M. Souleymane KantĂ© et bien sĂ»r le Directeur de Publication du journal ”Le Malien”, Dr Sidi KĂ©ĂŻta.

La rĂ©union Ă©tait dirigĂ©e par le très charismatique prĂ©sident de la FEMAPH, le doyen Moctar Ba en prĂ©sence des personnes ressources de l’AMASOURDS comme Albert KanoutĂ©, trĂ©sorier de la FEMAPH et la planificatrice de ladite fĂ©dĂ©ration.

La discussion a Ă©tĂ© franche, sincère, directe et fraternelle entre les diffĂ©rents protagonistes. En effet, dès l’entame de la rĂ©union, le doyen Moctar Ba s’est dit indignĂ© de voir les personnes handicapĂ©es se trainer devant les tribunaux. Une attitude très mal apprĂ©ciĂ©e par l’opinion nationale et mĂŞme internationale. Le doyen a ensuite donnĂ© des explications claires sur ce qu’est d’abord la FEMAPH, l’AMASOURDS et les diffĂ©rentes associations qui composent la fĂ©dĂ©ration des personnes handicapĂ©es. Visiblement, il y avait une mĂ©connaissance des textes, du Règlement intĂ©rieur de la part des jeunes, ce qui les a poussĂ© Ă affirmer beaucoup de choses fausses et de prendre une position radicale vis-Ă -vis du bureau de l’AMASOURDS. Des explications leur ont Ă©tĂ© donnĂ©es, notamment par rapport Ă la gestion des 49 millions dont ils prĂ©tendent avoir Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©s. Des assurances leur ont Ă©tĂ© donnĂ© du fait que le bureau a dĂ©passĂ© son mandat et que le renouvellement de ce bureau qui devrait se tenir le 31 mars dernier avait Ă©tĂ© repoussĂ© faute d’argent. Le prĂ©sident de la FEMAPH a instruit Ă l’actuel bureau de l’AMASOURDS de convoquer une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire et la date de cette AG sera fixĂ©e de commun accord. Mais avant, il a Ă©tĂ© convenu entre les deux parties de la formation d’une commission de relecture des textes afin de les adapter aux rĂ©alitĂ©s de l’heure. Au cours de cette AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les associations feront en sorte qu’un bureau consensuel puisse ĂŞtre formĂ© pour qu’il n’y ait plus de division entre les sourds du Mali.

Le TrĂ©sorier de la FEMAPH, M. Albert KanoutĂ© a fait, Ă son tour, l’Ă©tat des lieux de la situation financière. Aussi, il a dĂ©plorĂ© cette mĂ©sentente entre les membres d’une mĂŞme association, ce qui tend Ă ternir l’image et la rĂ©putation de l’association. La survie de l’association va en dĂ©pendre. C’est pourquoi il a exhortĂ© le prĂ©sident de laver le linge sale en famille pour prĂ©server la paix au sein de cette association. Cette rencontre, aux dires du trĂ©sorier KanoutĂ©, n’avait pas pour but d’accuser l’un ou l’autre mais d’enterrer la hache de guerre afin que l’AMASOURDS retrouve l’union et la cohĂ©sion tant souhaitĂ©es. Car l’union fait la force. Il a mis l’accent dans son intervention sur la vie associative qui est une Ă©cole qui s’apprend au sein de l’association elle-mĂŞme et non nulle part ailleurs.

Quant Ă la planificatrice de la FEMAPH, elle a saluĂ© la cohĂ©sion et l’union qui règnent au sein de l’AMASOURDS. Deux atouts qui font que cette association a aujourd’hui une renommĂ©e mondiale. Et chaque annĂ©e, les rapports financiers sont Ă©laborĂ©s et prĂ©sentĂ©s aux autoritĂ©s et aux partenaires.

Après toutes ces explications fournies non seulement par le prĂ©sident de la FEMAPH, M. Moctar Ba, le trĂ©sorier M. Albert KanoutĂ©, le prĂ©sident du bureau de l’AMASOURDS et les quelques membres du bureau, nous nous sommes associĂ©s au jeune Souleymane KantĂ© pour prĂ©senter nos excuses au bureau de l’AMASOURDS. Le prĂ©sident Moctar Ba a ensuite tirĂ© la conclusion en remerciant tout le monde et en appelant les uns et les autres Ă l’unitĂ© et au rassemblement pour que l’AMASOURDS soit une association forte au sein de la FEMAPH. Il a insistĂ© sur le fait que l’erreur est humaine mais persĂ©vĂ©rer dans l’erreur est très grave.

SĂ©ance tenante, quitus a Ă©tĂ© donnĂ© au prĂ©sident de la FEMAPH d’informer l’avocat de l’issue de la rencontre pour qu’il retire les plaintes contre M. KantĂ© et contre le journal ”Le Malien”. Faut-il rappeler que ce diffĂ©rend a Ă©clatĂ© après la publication dans le journal ”Le Malien” N° 1696 en date du 23 janvier 2017 d’une contribution de M. Souleymane KantĂ© sous le titre : ”Quand l’Association Malienne des Sourds abuse des Sourds du Mali”. Votre journal prĂ©fĂ©rĂ©, en publiant cette contribution, avait voulu apporter assistance aux personnes handicapĂ©es et non par mĂ©chancetĂ©.

Pour la dĂ©crispation de ce diffĂ©rend, il faut saluer le courage, la sagesse et la clairvoyance du prĂ©sident de la FEMAPH, M. Moctar Ba qui n’a mĂ©nagĂ© aucun effort afin que le linge sale soit lavĂ© en famille. Ne dit-on pas ”qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon jugement”. Grâce Ă l’engagement et la dĂ©termination de M. Ba, la hache de guerre a Ă©tĂ© enterrĂ©e. Aujourd’hui comme hier, le prĂ©sident de la FEMAPH, M. Moctar Ba se bat pour la prĂ©servation de la cohĂ©sion au sein des personnes handicapĂ©es. Dans cette lutte, il ne mĂ©nage aucun effort afin que les personnes handicapĂ©es puissent se regarder et avancer dans la mĂŞme direction.

La RĂ©daction