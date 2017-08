En vue de renforcer les compétences des maires dans l’ aménagement et l’entretien des bosquets villageois sur les 6 sites du projet PRESAN-KL, Plan International Mali organise du 1er au 5 août 2017 à Kangaba, l’atelier d’orientation des élus de Kaniogo, Maranmadougou, Karan, Baguineda et Niamina dans la région de Koulikoro .

« L’aménagement des bosquets villageois et plantations d’arbres le long des routes dans les sites du Projet PRESAN-KL », tel est le thème de cet atelier de 5 jours organisé par l’Ong internationale à l’adresse des élus communaux dans le cadre de l’exécution de son projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro( PreSAN-KL). Le représentant du gouverneur de Koulikoro, Banigo Ouéleguem dans son discours d’ouverture, a mis l’accent sur l’important rôle que peuvent jouer les élus communaux dans la protection de l’environnement à travers l’aménagement des bosquets et l’entretien des arbres dans leurs communes. Une allocution précédée par l’introduction du directeur de la mobilisation des ressources de Plan-International Mali, Drissa Daboné qui dans son intervention, a présenté le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro, une réponse de la Banque Africaine de Développement en partenariat avec le gouvernement du Mali, piloté par Plan international-Mali pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Ledit projet dans sa mise en œuvre développe des actions spécifiques telles que l’amélioration des conditions de vie des populations (santé, nutrition, éducation, eau potable) ; la promotion de l’ autonomisation des femmes mais aussi la protection de l’ environnement en plus de la lutte contre les effets de la déforestation et du changement climatique . Et c’est dans ce cadre que cette formation des maires s’inscrit, une rencontre d’échange et d’orientation des maires sur la démarche à suivre pour permettre la mise en place des bosquets villageois et l’entretien des arbres plantés.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net