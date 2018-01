Le mythique 2 chevaux de la marque Citroën a bien de sympathisants au Mali réunis au sein de l’Association les amis du 2 chevaux « Mali Baby ». L’association qui s’est renouvelée depuis un an, participe au Sénégal, à une rencontre des amis de la célèbre marque, prévue le 24 janvier prochain.

L’association les amis du 2 chevaux « Mali Baby » s’est dynamisée avec un nouveau bureau dirigé par Amadou Djiré et qui s’est fixé de nouveaux objectifs. C’est ainsi qu’elle a entamé le samedi 20 janvier 2018 un séjour de trois jours en destination de Dakar au Sénégal pour une rencontre qui se tient le 24 janvier.

Dans le pays de la Terranga, l’association les amis du 2 chevaux « Mali Baby », qui compte à ce jour plus de 40 adhérents dont une vingtaine d’actifs (à cause de l’état défectueux de certains véhicules), doit rencontrer les associations sœurs du Sénégal et de la France pour des échanges d’expériences.

Pour Amadou Djiré, le secrétaire général de l’association malienne réaménagée, « cette rencontre peut nous être bénéfique car l’association sénégalaise a plus de 20 ans d’expériences et celle de Normandie en France appelée le Viking club est vieille de 30 ans. Celle-ci est membre de la Fédération des associations européennes les amis du 2 chevaux».

Le clap de départ a été donné à Hamdallaye ACI, devant le siège de TNTSAT AFRICA et de Multicanal, du groupe Africable Télévision, le sponsor officiel de l’événement. Trois 2 chevaux accompagnés d’une dizaine d’autres tous parés des couleurs du parrain et d’autres sponsors comme Stones, Bavaria, etc. ont pris le départ en présence du PDG du groupe Africable Télévision, Ismaïl Sidibé.

L’objectif de l’association est d’intégrer le réseau de fournisseurs de pièces de rechanges pour réparer les engins en panne dont beaucoup sont cloués au sol. Le 2 chevaux a plus d’un demi-siècle d’existence. La gamme n’est plus produite par Citroën.

Service communication/Marketing

Groupe Africable Télévision

