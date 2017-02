Welcome! Log into your account

Cependant depuis le passage d’un communiqué le vendredi 27 janvier dernier, par les responsables du mouvement sur les ondes d’une radio, appelant à une marche, le lundi 06 février 2017, les autorités ont jugé nécessaire de faire des négociations. Notamment par l’entremise du ministre en charge de la Jeunesse et de la Reconstruction Citoyenne, Amadou Koïta. Ainsi les négociations avec lui ont porté sur trois points. Qui sont : l’arrêt du déguerpissement sans condition, le dédommagement des commerçants ayant été victimes de ce déguerpissement et la démission du Gouverneur Ami Kane.

Cette organisation des commerçants détaillants s’avère plus que jamais nécessaire, puisque, selon lui, il s’agit de défendre, des chefs de familles qui ont perdu leurs emplois et qui n’ont aucune autre solution pour subvenir aux besoins fondamentaux de leurs familles respectives.

Ainsi au cours de cette assemblée générale le président, Ousmane Daou en faisant la genèse de la situation dira que cette opération, non réfléchie a augmenté le taux de chômage, accentué l’exode des jeunes diplômés sans emploi qui se débrouillaient en ces lieux pour gagner leur pain quotidien, vers d’autres horizons. Dire que cette opération est une action non réfléchie soutient le président, s’explique par le fait que des mesures post déguerpissement en vue de soulager les victimes n’avaient pas été prises en compte. D’où selon lui la justification de la mise en place par les victimes d’une instance pour défendre leurs droits.

You are going to send email to