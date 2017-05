Le tâtonnement, l’amateurisme et le pilotage à vue continuent à être les modes de gestion de nos dirigeants. Un gouvernement qui a le sens de l’anticipation, de l’analyse et de la mesure ne tombera jamais dans un piège aussi évitable comme celui de la FEMAFOOT. Le ministre des Sports, en prenant l’inopportune décision de dissoudre le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football devait s’attendre à la suspension du Mali de toutes les compétitions internationale. Même en s’offrant les services des meilleurs avocats du monde. En annulant aujourd’hui les deux décisions et en remettant en selle l’ancien Bureau, celui de l’inspecteur Général de Police Baba Diarra, le gouvernement aura non seulement perdu inutilement du temps, mais aussi et surtout donné raison au Comité Exécutif de la FEMAFOOT. Sous d’autres cieux, le ministre des Sports doit être démis de ses fonctions, à défaut ira-t-il de lui-même après cette humiliation, pour laver l’affront que le PM lui a fait subir ?

Les hommes politiques maliens doivent désormais intégrer dans leur catalogue, le mot « Démission » pour crédibiliser leurs actions et avoir une bonne image au sein de l’opinion publique. Le Ministre des Sports Housseyni Amion Guindo va-t-il étendre la très courte liste des cadres maliens, premiers ministres ou ministres, qui ont rendu le tablier après divergence de vue avec leur chef hiérarchique sur des sujets relevant de leurs compétences ? Pour rappel, peu de responsables ont rendu leur démission après un malentendu avec leurs chefs à l’instar, entre autres, de Zoumana Sacko alias Zou alors ministre des Finances sous le Général Moussa Traoré, de Malick Coulibaly, substitut du procureur de la République près le Tribunal de Kati, en 2008 et le premier Premier ministre d’IBK Oumar Tatam Ly. Housseyni Amion Guindo alias Poulo s’ajoutera-t-il à la liste ? En revenant sur les décisions qu’il avait signées, notamment sous les références 0011/MS-SG du 08 mars 2017 portant dissolution du Comité Exécutif de la FEMAFOOT et 0012/ MS-SG du 11 mars portant mise en place d’un Comité Provisoire, le Ministre Guindo devrait rendre immédiatement sa démission. D’abord, pour n’avoir pas pu trouver une solution à l’amiable à la crise qui a perduré pendant deux ans. Ensuite, pour avoir pris une décision très lourde de conséquence, à savoir la dissolution de Comité Exécutif de la FEMAFOOT. Décision inopportune à six petits mois de la fin du mandat du CE et devant entrainer les conséquences que l’on sait. Mais Poulo a agi autrement, en faisant fi des effets inévitables de cette dissolution. Le public sportif malien, en général, et les fans du football, en particulier, ne devraient leur salut qu’au nouveau Premier ministre. Après avoir reçu les deux camps, il est parvenu à arracher un protocole d’accord mettant fin à plus de trois ans de crise et consistant en la levée des mesures prises. Abdoulaye I. Maiga, vient d’éviter à notre sport roi la longue et difficile traversée du désert. Quant au ministre Guindo, ne devrait-il pas tirer toutes les leçons de ce retournement inattendu en rendant le tablier. Cela, non pour incompétence ou faute d’avoir essayé, mais parce qu’il doit en être ainsi de la gestion de la Respublica.

Youssouf Sissoko

