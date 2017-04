L’une des missions principales du nouveau gouvernement est de trouver une solution rapide aux grognes sociales qui sévit. Le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga (AIM), accompagné de quelques ministres, a rencontré les organisations de la société civile (OSC).

 Vendredi dernier, le nouveau PM, AIM, a rencontré à la Primature les OSC pour échanger sur les défis de l’heure afin de dégager les voies et moyens susceptibles d’apaiser le climat social. La rencontre a été une occasion, pour le locataire de la Primature, de prendre contact avec des membres de la société civile malienne. Trois heures durant les deux parties ont échangé sur les préoccupations du moment.

Le chef du gouvernement a rappelĂ© Ă ses hĂ´tes les prĂ©occupations tout en les invitant Ă s’investir afin de trouver la solution. “Cette rencontre se tient Ă un moment oĂą notre pays fait face Ă de nombreux dĂ©fis (sĂ©curitĂ©, terrorisme, grève…) des situations assez prĂ©occupantes Ă l’échelle de notre pays, sans oublier le dĂ©fi Ă©conomique. Des situations qui interpellent chacun a son niveau”, a-t-il rappelĂ©.

Pour dĂ©tendre le climat social, le gouvernement propose une trĂŞve. Il a rĂ©affirmĂ© la volontĂ© et la dĂ©termination de sa nouvelle Ă©quipe Ă trouver une solution aux problèmes. “Pour ce qui nous concerne, nous avons demandĂ© d’observer une trĂŞve sociale pour les Ă©quilibres indispensables Ă notre pays. Nous nous sommes inscrits, malgrĂ© des dĂ©fis, dans l’idĂ©e et le sens de la rĂ©ussite. Oui nous devons impĂ©rativement rĂ©ussir et rĂ©ussir avec vous la sociĂ©tĂ© civile avec l’ensemble des acteurs”, a laissĂ© entendre Le PM.

Et pour cela, a-t-il prĂ©cisĂ©, il faut l’implication de tous. “Nous devrons compter sur nous-mĂŞmes, Ă ce moment-lĂ l’appui des autres aura un sens. Qui peut croire qu’avec un coup de bâton magique cette Ă©quipe qui vient d’être constituĂ©e toute seule pourrait rĂ©soudre toutes ces Ă©quations sans bĂ©nĂ©ficier de votre apport et de votre accompagnement, sans bĂ©nĂ©ficier de l’unitĂ© et de la cohĂ©sion”.

La rĂ©ouverture des nĂ©gociations reste l’option du gouvernement pour un consensus entre le gouvernement et les syndicats. “La dĂ©mocratie ce n’est le dĂ©sordre, or ce que nous vivons aujourd’hui risquerait d’être le dĂ©sordre. Il ne s’agit pas de se voiler la face et refuser la rĂ©alitĂ©. Le dialogue social est notre prioritĂ©, c’est un mode d’action que nous allons conforter”, a-t-il proposĂ©.

La sociĂ©tĂ© civile s’est engagĂ©e Ă apaiser le climat social. “Nous avons Ă©changĂ© pour appeler le gouvernement Ă beaucoup plus d’apaisement mais Ă©galement les partenaires sociaux Ă beaucoup plus d’écoute. La sociĂ©tĂ© civile va continuer Ă s’investir mieux et davantage pour apaiser la situation afin de relever le dĂ©fi de l’heure”, a annoncĂ© BourĂ©ima Allaye TourĂ©, prĂ©sident du Conseil national de la sociĂ©tĂ© civile.

Youssouf Coulibaly