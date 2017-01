Welcome! Log into your account

Et depuis hier à travers des ateliers, le Dr Oumar Mariko et d’autres conférenciers sont entrain de mener des grands débats avec les participants sur les problématiques du foncier, la dette etc.…

Ouéléssébougou vibre depuis hier 7 janvier 2016 sous les feux du sommet alternatif citoyen Afrique France organisé par la coalition des alternatives africaines dettes et développement Mali (CAD- Mali ; un sommet en contre point au sommet Afrique France que notre pays s’apprête à abriter la semaine prochaine. Près de 800 personnes ont effectué le déplacement du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la RDC, du Sénégal, du Togo, du Burkina Faso, du Bénin ainsi de l’ensemble du pays pour participer à cette 12 ème édition du genre. « L’évènement qui nous réunit ce matin se place dans le cadre des engagements de la CAD-Mali à organiser des espaces de mobilisation populaire, d’échanges, de partage d’expérience, de propositions d’alternatives et d’éducation citoyenne dénommé « forum des peuples », tels étaient les propos introductifs du président de la CAD Mali, Issa Kamissoko lors de l’ouverture du forum en présence du préfet Modibo Diarra et du maire de Ouéléssébougou Yaya Samaké. Soulignons que cette 12éme édition, est l’occasion pour les altermondialistes de se prononcer sur les grandes questions la Nation notamment la problématique du développement durable de l’Afrique, les alternatives sur la dette ; les accords de partenariats ; la sécurité ; l’immigration ; les ressources , naturelles , l’agricultures etc.

