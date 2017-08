Le Maire de la commune I du District de Bamako Mamadou Keita était face à la presse le 12 août dernier dans la salle de réunion de la Mairie. En toile de fond, la présentation du bilan de ses sept (7) mois à la tête de la Mairie.

Selon le Maire Mamadou Keita,le but de cette conférence de presse est d’informer les populations de la commune I sur les sept (7) mois de gestion du bureau communal. Et c’est aussi une façon pour eux, de faciliter la circulation de l’information qui va créer un climat de confiance entre le conseil communal et la population.

A en croire le Maire, de leur installation à nos jours, plusieurs actions ont été posées dans plusieurs domaines. Il s’agit entre autres, d’actions visant à mettre les employés dans un minimum de confort dans le travail afin qu’ils puissent produire des bons résultats. Pour lui, dans le souci de rapprocher l’administration des administrés, une mairie secondaire a été créée à Sotuba et un deuxième centre secondaire sera ouvert bientôt à Banconi-Djanguinébougou. A cet effet dit-il, tout est fin prêt car le conseil communal a déjà délibéré positivement sur son ouverture.

Le Maire Mamadou Keita a aussi a annoncé la création d’un bureau de la communication à la Mairie pour donner une bonne visibilité aux activités de la municipalité et pour rendre viable et visible tout ce qu’ils font. Aussi, il a parlé des activités menées dans le cadre de l’assainissement et pour mettre fin à la divagation des animaux. Pour ce faire dit-il, la mairie a créé une fourrière à Djelibougouqui a permis de diminuer la divagation des animaux. Mais également de créer de l’emploi pour sept (7) jeunes chômeurs.

Dans le cadre de la santé poursuit le Maire, une tournée a été organisée dans tous les CSCOM pour faire l’état des lieux et en même temps, gérer les conflits au niveau de certains ASACO.

« Avec l’aide de l’ONG de l’ONG Alfarouk, nous avons pu obtenir une salle de réanimation de quatre lits au niveau du Centre de Santé de Référence de Korofina et bientôt, la construction d’une mosquée dans l’enceinte de la mairie par cette même ONG », explique le Maire. Qui poursuit que dans le domaine foncier, plusieurs réunions ont été tenues pour trouver une solution à l’épineuse question des 84hectares.

« J’ai effectué trois voyages officiels à l’international en ma qualité de Maire dont un à Angers dans le cadre d’un jumelage ancien entre notre commune et Angers, un à Kigali et un à Bruxelles pour les assises sur la décentralisation. Tous les comptes rendus de missions ont été envoyés à la tutelle et les membres du bureau communal ont été largement informés. », a laissé entendre le Maire. Qui a aussi souligné qu’ils ont procédé à l’installation de lampadaires dans certaines rues et offert un forage en don aux populations de Nafadji.

Fatoumata Fofana