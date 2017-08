Après être admis avec succès en juillet 2017, premier professeur titulaire du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) à la 39ème session des Comités Techniques Spécialisés (CTS) du Cames, de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), le Rectorat de l’USJPB en tandem avec le département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ont jugé utile de rendre un hommage mérité au Pr Bakary Camara, non moins Doyen de la Faculté de Droit Public (FDPU) de l’USJPB. Ladite cérémonie d’hommage au lieu le 17 Août 2017, dans la salle de conférence de l’USJPB, sous la présidence du chef de cabinet du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Abdoulaye Diakité.

Recteurs d’autres facultés, directeurs des grandes écoles, d’instituts, Doyens, chercheurs, professeurs, ont tenu à être aux côtés du Recteur de l’Usjpb, le Pr Moussa Djiré pour fêter la promotion du Pr Bakary Camara, promis Pr titulaire du Cames, le même fêté en 2013 comme le premier agrégé de droit de l’Usjpb.

«On aurait souhaité tous les jours des cérémonies de ce genre au sein de notre université. Car il n’y a de plus gratifiant, exaltant pour les responsables de l’université et les enseignants que l’enrichissement du corps professoral à travers la promotion d’un de leur. Cette consécration vient à point nommé pour indiquer, d’une part, la voie vers la solution au déficit criard de notre solution en professeur de rang magistral et d’autre part, démontrer qu’avec le courage, l’engagement et l’abnégation, il est possible, en un temps record, d’accéder au grade le plus élevé du Cames. Cette promotion dénote qu’il est possible de briser la glace qui entoure les murs du CAMES pour y entrer. Bakary devient un modèle pour les jeunes enseignants, un modèle à suivre. Et l’université soutiendra toute initiative qui va dans ce sens», déclare le recteur Moussa Djiré dans son mot de bienvenue.

Le département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dit le chef de cabinet Abdoulaye Diakité, salue cette promotion qui est une source de fierté pour le Mali, un honneur pour le Pr Camara, sa famille, son université, un honneur l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les universités maliennes, africaines. «Le département encourage les enseignants chercheurs du supérieur à participer de plus en plus aux programmes de promotion du Cames, et à privilégier le travail de qualité, y compris dans le cadre de la participation au programme de la CNELA », déclare-t-il.

L’heureux Pr titulaire du jour, le Pr Bakary Camara, a souligné que, «cette cérémonie est dédiée à toute l’université, au corps professoral, à tous les collègues enseignants chercheurs et chercheurs. Je remercié toutes les personnes qui m’ont appuyé, soutenu pour cette belle aventure qui a commencé il y a bientôt 15 ans. Singulièrement les deux derniers Recteurs de l’Usjpb sans l’accompagnement desquels je ne serai pas aujourd’hui Professeur titulaire du Cames ».

Je crois que cette belle initiative, dit le Pr Bakary Camara, constitue un symbole fort qui contribuera à nous encourager, à encourager les jeunes enseignants chercheurs qui ont déjà commencé à se battre pour la construction de leur carrière. Je les demande de chercher toujours à faire la différence, à se comparer aux autres, à se comparer à ceux que croyons être meilleurs, excellent, à les imiter, les atteindre et si possible les dépasser. C’est comme ça que nous pourrions bâtir un environnement universitaire compétitif et renommé, que nous pourrons aussi contribuer à la construction de notre pays.

Plusieurs témoignages ont été faits par ses collègues professeurs pour saluer son courage, son engagement, sa détermination dans le travail bien fait. L’on retient entra autre de ceux des Professeurs Bréhima Kaména, Abdoulaye Dabo (directeur général de l’INRSP), Ousmane Faye, vice Doyen de la Fmos, du Recteur de l’Université des lettres et des sciences humaines, Macki Samaké.

Tous l’on demande demander d’être humble, car l’humilité est la première qualité d’un professeur titulaire du Cames. Le soutien sans faille des autorités, et des rectorats ont été salué par les participants aux côtés des candidats maliens au concours du Cames. L’occasion a aussi été mise à profit pour expliquer les conditions de participation en long et large au concours du Cames dans les différentes spécialités.

Hadama B. Fofana