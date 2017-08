La médaillée d’or e taekwondo aux 10èmes Jeux africains de Maputo, en Mozambique, Aminata Makou Traoré, convolera bientôt en justes noces. Son mariage est annoncé d’ores et déjà comme une grande fête.

Ça y est ! Aminata Makou Traoré quitte désormais le cercle des célibataires. Selon nos informations, cette jeune sportive, qui a fait la fierté du Mali, est fiancée depuis quelques mois. Et son mariage ne saurait plus tarder et sera célébré de façon grandiose. Il faudra donc s’attendre à un dîner digne de ce nom.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Aminata Makou Traoré est une combattante de la catégorie olympique de poids des moins de 53 kg. Elle est ceinture noire 4ème dan en taekwondo.

Aminata Makou fut durant sa carrière une sportive très exemplaire pour avoir offert au Mali plusieurs médailles. En effet, après sa médaille d’argent au 8ème championnat de la Confédération ouest-africaine de taekwondo à Dakar, au Sénégal en septembre 2004, Aminata Makou fut médaillée d’or au 1er championnat de la Zone 2 de l’Acnoa qui s’est déroulé en décembre 2006 à Bamako, avant de décrocher la médaille d’or au Tournoi international de Clos Taureau à Nantes, en France, en mai 2006. A l’issue de cette compétition, elle a remporté le trophée de meilleure combattante du tournoi. Ensuite, ce fut le sacre au Challenge espoirs francophones de taekwondo à Lille, en France, en mai 2009. Sans oublier sa médaille d’or aux 10èmes Jeux africains de Maputo (Mozambique) en septembre 2011. C’était la première fois qu’une athlète malienne remportait une médaille aux Jeux africains.

Aminata Makou a dignement défendu les couleurs du Mali dans plusieurs compétitions internationales en taekwondo, avec à la clé des médailles d’argent ou de bronze. C’est le cas de la 7ème Coupe du monde francophone de taekwondo en mai 2010 où elle a remporté la médaille d’argent. Médaillée de bronze aux 1ers championnats Cen-Sad de taekwondo à Tripoli, en Libye en septembre 2009 et aux 10èmes championnats d’Afrique de taekwondo à Yaoundé, au Cameroun.

Aminata Makou est également promotrice et coordinatrice du Forum International sur le Sport dont la première édition s’est déroulée en janvier 2015 sous le thème : “Sport, facteur la paix et de développement”. Ce grand rendez-vous des sportifs est organisé par Sport Agency dont elle est la promotrice.

Elle est aussi la présidente de l’Association pour la promotion de la jeunesse et du sport. Tout récemment, elle a initié un tournoi de football dénommé “Coupe Aminata Makou Traoré”. Une manière pour elle de jouer sa partition dans la promotion et le développement du football de masse.

Ce n’est pas tout. Aminata Makou est la présidente du Groupement Jeunesse des arts martiaux et ambassadrice des valeurs olympiques de la 53ème session de l’Académie internationale olympique.

Sur le plan professionnel, Aminata Makou est ingénieure en Audit et contrôle de gestion, après avoir décroché un Bachelor in Business administration level 3 (BBA3) en audit et contrôle de gestion à l’Institut africain de management et son Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Finances-Comptabilité à l’Institut Universitaire de Gestion (IUG).

Depuis janvier 2016, notre championne en taekwondo est responsable marketing et des ventes à Oryx Energies Mali, une entreprise multinationale évoluant dans le secteur des hydrocarbures. Auparavant, elle a servi dans plusieurs entreprises, notamment à Cfao Motors, comme Agent de recouvrement.

