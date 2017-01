Welcome! Log into your account

C’est au cours d’un point de presse tenu hier lundi 02 janvier 2017 que les responsables de l’ACS-ATT (Association Citoyenne de Soutien à Amadou Toumani Touré), à sa tête M. Hamane Touré dit Serpent a tenu à remercier le Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar Kéïta, son gouvernement et surtout les Honorables députés pour le vote de l’abandon des charges retenues contre l’ancien Président, le général ATT. Un abandon qui rentre dans le cadre de la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les fils du Mali, de l’entente et de la concorde. Des souhaits tant prônés par les plus hautes autorités du Mali. Aussi, il invite le Chef de l’Etat de s’y mettre pour le retour de ATT au bercail. Ce point de presse a enregistré la présence de notre compatriote M. Amadou Koïta, un Malien vivant au Niger.

