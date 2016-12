Welcome! Log into your account

Ceci démontre, précise le Secrétaire général de la Coordination Pdes de Banamba, Mohamadou Sidibé, que les plus hautes autorités du Mali accordent une place très particulière au retour de la paix et la cohésion sociale dans notre pays.

Dans un communiqué déposé à notre rédaction en date du 18 décembre 2016, la Coordination du Parti pour le développement économique et la solidarité (Pdes) de Banamba s’est réjoui de l’adoption par l’Assemblée nationale de la résolution de la non-poursuite contre l’ex-président de la République, Amadou Toumani Touré. Ainsi, la Coordination adresse ses remerciements aux plus hautes autorités à commencer par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, le Premier ministre Modibo Kéïta et son gouvernement. Par ailleurs, elle félicite l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale du Mali et l’ensemble du peuple malien pour l’abandon des poursuites pour haute trahison contre ATT.

