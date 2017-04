Le label de musique Phoenix et sa fondation ont initié ce dimanche 09 Avril 2017 une action humanitaire pour accompagner l’orphelinat Kanuya dans sa mission de prise en charge des orphelins. C’était dans les locaux de l’orphelinat sis à Kalaban coro plateau. La modeste cérémonie s’est déroulée dans une ambiance festive sous les décibels de Louka Production un des partenaires, avec sur la scène la centaine de pensionnaires qui savouraient l’instant de musique.

Il est important de comprendre tout de suite, que toute cette initiative et les différentes structures citées sont l’œuvre de jeunes Maliens dont la moyenne d’âge est de 25 ans. C’est impressionnant la philosophie et l’argumentaire de ces jeunes qui sont guidés par l’adage qui dit “ si tout le monde fait un peu, on y arrivera… “. C’est d’ailleurs l’histoire de cette donation qui se résume à la spontanéité de ces jeunes artistes, qui il ya quelques jours sont venus dans le quartier rendre visite à un ami, c’est la qu’ils constatent l’existence de l’orphelinat Kanuya, alors ils décident d’y apporter leur contribution.

Alors témoigne Mouké le leader du groupe : ” après avoir passé un peu de temps avec ces enfants, chacun avec son histoire, personne ne peut hésiter à faire un geste pour soulager un temps soit peu ces innocents, victimes de la société des hommes… ”

Phoenix Musique, faut il le préciser est un label de Musique qui est en train de s’installer au Mali, c’est pourquoi il n’a encore produit qu’un artiste qui est en pleine promotion de son album sur la scène musicale malienne. C’est donc cette jeune structure qui a eu l’idée d’offrir des vivres à l’orphelinat Kanuya de Kalabancoro. La modeste donation était constituée de produits alimentaires (lait, sucre, mil, boissons de l’huile…), des produits d’entretien (savon, balais, eau de javel, moustiquaires imprégnées….

Le lot de vivres a été remis au directeur de l’orphelinat. Celui-ci dans son intervention a chaleureusement remercié les jeunes donateurs pour avoir pensé à l’orphelinat Kanuya, qui n’est pas très souvent retenu, pour de telle donation à cause, dit-on, de sa position géographique et de la distance.

L’orphelinat Kanuya est une organisation non gouvernementale, non confessionnelle, créée en 1992, à but non lucratif. Kanuya Mali intervient partout au Mali dans le cadre des droits de l’enfant et dispose de deux centres d’Ecoute et d’Hébergement pour enfants en situation difficile à Kalabancoro plateau. Kanuya Mali a comme objectif général de contribuer à la Protection, au Suivi et à l’Insertion Socioprofessionnelle des enfants en situation difficile. Redonner aux enfants en situation difficile qui n’ont que la rue ou les tas d’ordures pour milieu de vie, toute leur dignité de créature humaine.

Youba KONATE