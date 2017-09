L’Association de Solidarité et d’Entraide « Temps d’Aide Mali » en collaboration avec le Collège Horizon a organisé, le dimanche 3 septembre dernier, une conférence de presse pour dresser le bilan des activitésmenées durant les 5 ans années de son existence au Mali. Cette conférence était animée par le président de ladite Association, Eyûp Tok, le secrétaire général, Souleymane Traoré et le chargé de communication, Abdoulaye Traoré.

D’entrée de jeu, le président de l’Association « Temps d’Aide Mali », Eyûp Tok, a fait savoir qu’avant la mise en place de leur Association, le collège Horizon avait commencé la distribution de viandes lors des fêtes de Ramadan et de Tabaski depuis 2003. Selon lui, c’est en 2012-2013 que l’Association a vu le jour. Et cette année, ils ont abattu 450 bœufs pour la fête de Tabaski dont ont bénéficié près de 13.500 familles à Bamako et Ségou en raison de 2,50 kg par famille. « En plus de cela, on a réalisé 10 forages au Mali et on a aussi une clinique », a-t-il fait savoir. Le président de l’Association a souligné qu’ils travaillent en collaboration avec le Collège Horizon. Mais, il a précisé que le collège Horizon évolue dans le domaine de l’éducation tandis qu’eux ils évoluent dansle domaine humanitaire et la santé.

Parlant du domaine de la santé, il dira que dans leur clinique, ils opèrent et soignent les yeux et les dents. D’après lui, ils ont déjà opéré 30.000 personnes qui souffraient de cataracte et soigné les yeux de 300.000 personnesen leur donnant aussi des lunettes. Pour les dents précise-t-il, ils ont soigné 10.000 personnes. A en croire Eyûp Tok, ils travaillent avec les Maliens et toutes les activités qu’ils mènent sont pour les Maliens.

Pour sa part, le secrétaire général, Souleymane Traoré a expliqué qu’ils font souvent des tournées dans les villages pour des consultations afin de voir si les populations ont la cataracte ou pas. Il a déclaré que l’association a donné la vue à des milliers de Maliens.

Quant au chargé de communication de l’Association, Abdoulaye Traoré, il dira qu’ils ont eu à faire aussi des activités avec des orphelinats.

« Lors des inondations de2013, on a énormément aidé les victimes », a-t-il affirmé. Avant de parler du bilan des 5ans de l’Association. En 2013 dit-il, 1085 bœufs ont été abattus lors de la fête de Tabaski et la viande distribuée à des milliers de familles ainsi que 1000 repas offerts pendant le mois de Ramadan. En 2014 ajoute-t-il, 1162 bœufs ont été abattus au profit de plus de 40.000 bénéficiaires à Bamako, Kati, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou. Et pendant le Ramadan précise Abdoulaye Traoré, 2000 repas ont été offerts. S’y ajoutent des donations de vivres à 1000 personnes, des vêtements et des vivres pour les victimes de l’inondation et la réalisation de 3 forages. Pour ce qui est de 2015 explique-t-il, l’association a abattu 1000 bœufs au profit de plus de 35.000 bénéficiaires à Bamako, Kati, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou. Mais aussi, elle a fait des donations de vivres à plus de 5000 familles et aux veuves (militaires), à des orphelinats (7) et réalisé 4 forages.Pour l’année 2016, 600 bœufs ont été abattus lors de la fête de Tabaski pour être distribués à 18.000 familles.

De 2013 à nos jours, Abdoulaye Traoré a aussi fait savoir que dans le domaine de la santé, l’Association en partenariat avec le collège Horizon a effectué 400.000 consultations, 20.000 opérations de cataracte et 2000 d’odonto-stomatologie.

A noter que toutes ces activités sont menées gratuitement. C’est pourquoi, les responsables de l’association ont indiqué qu’ils ont besoin des partenaires. Car ils ont des problèmes de financement aujourd’hui à cause des problèmes politiques en Turquie.

Fily Sissoko