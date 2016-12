Welcome! Log into your account

Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur des questions de développement notamment la route Kayes- Yelimané, et d’autres chantiers pour les ressortissants maliens de Yelimané au Mali et à Montreuil. S’en sont suivies les échanges de cadeaux.

Cet attachement est pareil à ses compatriotes de Montreuil. Ce qui lui vaut des honneurs et hommages du Maire Patrice BESSAC de cette localité française. C’était lors de l’audience qu’il a accordée audit Maire et sa délégation dans la salle des audiences de la Villa des Hôtes du Mali sise à la Base B, le 21 décembre 2016. Aux dires du Maire, les ressortissants maliens de Yelimané à Montreuil en Frances sont excellents et dignes de foi.

