Selon nos confrères du Sahélien, l’inhumation des 5 soldats et du chauffeur du président de la haute cour de justice mort au cours de l’attaque du convoi de celui-ci mardi, était prévue hier mercredi, 1er novembre à Macina. La mission du président de la Haute Cour de justice est tombée dans une embuscade, ce mardi 31 octobre, lorsqu’il rentrait de Tenenkou, localité située à 390 km de Bamako, dans le Centre du pays. La délégation « est tombée dans une embuscade entre Dia et Diafarabé », a indiqué le ministère malien de la Défense et des anciens Combattants. « M. Niang et son épouse ont été récupérés par les FAMA », a précisé le ministère dans son communiqué. Le bilan fait état de 6 morts dont 5 soldats maliens et le chauffeur du véhicule du président de la Haute cour de justice. Il y a aussi eu des blessés

AS

