Le président du Conseil économique, social et culturel (CSEC), Boulkassoum HAIDARA, a ouvert, hier lundi, les travaux de la 5e session ordinaire de la 5e mandature du CESC consacré à la finalisation et à l’adoption du recueil annuel 2017 des attentes, des besoins et problèmes de la société civile sur toute l’étendue du territoire. La cérémonie inaugurale de cette 5e session ordinaire a été également l’occasion pour le président HAIDARA d’informer que notre pays, à travers le CESC, abritera la rencontre de l’Union des Conseils économiques et sociaux d’Afrique (UCESA), prévue au mois d’octobre prochain.

C’était en présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement, des présidents des Institutions de la république ainsi que des représentations diplomatiques accréditées dans notre pays.

Le président Boulkassoum HAIDARA a rappelé que c’est conformément aux dispositions de l’article 107 de la Constitution que la présente session consacrée à la finalisation et à l’adoption du recueil annuel 2017 des attentes, besoins et problèmes de la société civile sur toute l’étendue du territoire est convoquée.

Pour son élaboration, le président du CESC a souligné que des délégations du Conseil ont sillonné toutes les régions accessibles du Mali. L’innovation, cette année, a-t-il souligné, a été le recueil des préoccupations de nos compatriotes établis en Guinée Conakry, au Nigeria, au Congo Brazzaville, en Belgique, en Allemagne et en Chine, par une mission spéciale dépêchée ici à Bamako.

Selon le président du CESC, ce document qui sera finalisé, à l’issue de cette session ordinaire, sera remis au président de la République, au Chef du gouvernement et au président de l’Assemblée nationale.

Il a ensuite saisi l’occasion pour informer les participants à la session de certaines missions et activités que le bureau du CESC a menées à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Ainsi, a-t-il signalé, le CESC vient d’effectuer une mission biennale relative à l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 109 de la Constitution qui stipule : « Il (le CESC) suit l’exécution des décisions du Gouvernement relatives à l’organisation économique, sociale et culturelle ». Cette mission, a-t-il précisé, qui lui a conduit dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti du 27 avril au 26 mai 2017, a été une opportunité, pour lui, d’échanger avec les populations sur les décisions exécutées par le gouvernement dans la mise en œuvre des orientations du recueil dans ces régions pendant la période 2015-2017.

« Si les populations sont émerveillées par la modernisation spectaculaire de leurs Cités avec les grandes réalisations visibles dans le secteur des infrastructures et équipements comme les routes, les ponts, les barrages, les échangeurs, elles ont été également rassurées qu’en marge des efforts de désenclavement, de grands chantiers sont amplement ouverts pour l’autosuffisance alimentaire, la formation, l’industrialisation, la création d’emplois, une politique d’un toit pour tous », a recueilli le président HAIDARA.

D’autre part, il a indiqué qu’au-delà de nos frontières, le Conseil a initié des opportunités de renforcement de capacités de ses membres et de ses cadres en mettant à profit l’intersession pour organiser des ateliers de formation, des voyages d’études à l’international, notamment en Italie et en Chine sur des thèmes tels que l’environnement, les finances, le dialogue social, etc.

Il a, en outre, informé que s’agissant de la coopération internationale et des relations avec les Institutions similaires, le Conseil a participé à presque toutes les rencontres statutaires des différentes organisations faitières dont il est membre au niveau régional et international. À cet effet, il a indiqué que le CESC a pris part aux rencontres l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA) ; de l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires des États et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF) ; de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS), etc.

Enfin, il a annoncé que le Mali, qui occupe le poste de 2e Vice-Président de l’UCESA, à travers sa personne, a été désigné comme pays hôte pour abriter, au mois d’octobre 2017, la prochaine rencontre de ladite organisation.

Outre l’accord et le soutien du président de République, M. HAIDARA a sollicité également l’accompagnement du Premier ministre pour la réussite de ce grand rendez-vous régional, des Présidents de ces prestigieuses Institutions.

Auparavant, la session a été ouverte par l’observation d’une minute de silence à la mémoire d’un de nos doyens du Conseil, Soumaïla THIAM, décédé le 22 mai 2017.

Par Sikou BAH