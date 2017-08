La prĂ©sidente de l’Ong Agir, Mme KĂ©ĂŻta Aminata MaĂŻga (Ă©pouse du prĂ©sident de la RĂ©publique) a mis Ă profit le 31 juillet consacrĂ© JournĂ©e panafricaine des femmes pour procĂ©der Ă l’ouverture des magasins de vente de produits locaux agricoles transformĂ©s par l’Association des femmes transformatrices de la rĂ©gion de Koulikoro. La coupure symbolique du ruban des magasins (fruit d’un partenariat Anpe-Ong Agir) a Ă©tĂ© effectuĂ©e par la prĂ©sidente de l’Ong Agir, le lundi 31 juillet 2017 Ă Kalabancoro Plateau en prĂ©sence des autoritĂ©s de Koulikoro et du directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence nationale pour l’Emploi (Anpe), Ibrahim Ag Nock et d’autres personnalitĂ©s.

La cĂ©rĂ©monie d’ouverture des magasins a Ă©tĂ© une grande fĂŞte Ă Kalabancoro Plateau. Les femmes des 15 associations bĂ©nĂ©ficiaires des magasins et les autoritĂ©s politiques de Kati n’ont pas cachĂ© leur satisfaction par rapport Ă cette gĂ©nĂ©rositĂ© de Mme la première dame du Mali, initiatrice des projets. Pour le maire de Kalabancoro, TiĂ©coura Amadou Diarra, l’ouverture des magasins s’inscrit dans la politique nationale du Mali qui place la femme au centre des axes stratĂ©giques de dĂ©veloppement du Mali. Il fera l’Ă©loge de la prĂ©sidente de l’Ong Agir qui, Ă ses dires, est dynamique, exceptionnelle, combattante, infatigable pour promouvoir le bien-ĂŞtre socio-Ă©conomique des femmes du Mali en vue de rĂ©duire le fossĂ© de l’inĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes. “Par l’ouverture des magasins, des emplois directs et indirects seront crĂ©Ă©s qui impacteront positivement la vie quotidienne de nos femmes, de nos enfants et de la sociĂ©tĂ© malienne”, a-t-il dit, avant de rappeler aux femmes bĂ©nĂ©ficiaires l’adage qui dit que “la meilleure aide est celle qui permet de se passer de l’aide” pour dire qu’elles ont des micro entreprises qui se dĂ©velopperont par leur courage et la qualitĂ© des produits vendus dans ces boutiques qui vont inspirer d’autres femmes de la commune. Il a promis que les femmes peuvent compter sur la mairie pour ce qui est de la commercialisation des produits vendus dans les magasins et la recherche des partenaires financiers.

Les magasins facteurs d’autonomisation financière  des femmes et de la valorisation des produits locaux agricoles

Mme Bocoum Awa Guindo, directrice rĂ©gionale de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, fera un tĂ©moignage de la gĂ©nĂ©rositĂ© de Mme KĂ©ita Aminata MaĂŻga qui a beaucoup fait pour les femmes de la rĂ©gion de Sikasso, surtout pour les handicapĂ©s qui ont Ă©tĂ© dotĂ©s en tricycles en plus d’actions pour la survie des enfants et l’assainissement des cadres de vie des Sikassois. Selon elle, l’ouverture des magasins crĂ©era des emplois. Ce qui permettra de rĂ©duire le chĂ´mage, la pauvretĂ©, la migration de beaucoup de femmes, de beaucoup d’enfants. Avec ce projet, la dĂ©tresse des familles va diminuer. Il sera facteur d’autonomisation des femmes. “Les femmes des 15 associations qui viennent de bĂ©nĂ©ficier des magasins crĂ©eront des emplois. Parce que chaque association a plus de 100 femmes. Quand tu donnes quelque chose Ă une femme, tu as servi trois personnes : la femme elle-mĂŞme, son mari, ses enfants. Les magasins permettront la valorisation des produits locaux agricoles. Les magasins vont assurer l’autonomisation financière des femmes”, a-t-elle dit, avant de promettre l’accompagnement de son dĂ©partement.

Au nom de l’Ong Agir, Mme KonarĂ© Nafissatou Guindo rĂ©vĂ©lera que cette Ong accompagnera les femmes en payant les frais de location des magasins pendant une annĂ©e. Elle a appelĂ© les femmes au courage et Ă la persĂ©vĂ©rance pour ĂŞtre des rĂ©fĂ©rences pour d’autres femmes. Mme Sirebara Fatoumata Diallo, porte-parole des femmes bĂ©nĂ©ficiaires, invitera les Maliens Ă venir s’approvisionner dans les magasins pour consommer local. Ce qui permettra de promouvoir les produits locaux agricoles vendus dans les magasins et de lutter contre le chĂ´mage, la pauvretĂ©.

Le Directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe), Ibrahim Ag Nock, tĂ©moignera de l’humilitĂ© de Mme IBK qui a su montrer Ă l’endroit des femmes que l’Ong Agir fait la promotion et la consolidation des emplois. A ses dires, la prĂ©sidente de l’Ong Agir, Mme KĂ©ita Aminata MaĂŻga, est engagĂ©e sur tous les chantiers de dĂ©veloppement, singulièrement ceux relatifs Ă l’Ă©panouissement et Ă l’autonomisation des femmes. Il affirmera que le dĂ©veloppement de l’Afrique, voire du monde, se fera avec les femmes ou ne se fera pas du tout. Il a remerciĂ© la coordinatrice et l’ensemble des travailleurs de l’Ong Agir pour avoir associĂ© l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe) Ă la mise en Ĺ“uvre du projet de doter chaque rĂ©gion d’un magasin spĂ©cialisĂ© pour la vente des produits transformĂ©s par les femmes. “Le projet de magasin rĂ©gional des produits de la transformation est une initiative salutaire de l’Ong Agir qui permet de rĂ©soudre les problèmes d’espace de vente pour certaines femmes et d’accès pour la clientèle Ă l’ensemble des produits au mĂŞme lieu. C’est pourquoi l’Anpe se rĂ©jouit du partenariat avec l’Ong Agir autour de ce projet dans le secteur de la transformation qu’elle accompagne depuis plus d’une dĂ©cennie”, a-t-il indiquĂ©, avant de rappeler que de 2010 Ă nos jours, l’Anpe a formĂ© et insĂ©rĂ© 70 associations fĂ©minines sur l’ensemble du territoire national, contribuant ainsi Ă la crĂ©ation de plus de 700 emplois directs. Il a par ailleurs soulignĂ© que le secteur primaire est un instrument qui fĂ©dère un ensemble d’activitĂ©s Ă©conomiques de l’agriculture. “Chacune de ces activitĂ©s mobilise une batterie d’acteurs Ă©conomiques qui crĂ©ent des emplois gĂ©nĂ©rateurs de revenus. C’est dire que le secteur primaire constitue une vĂ©ritable mine d’emplois Ă exploiter. C’est en tenant compte de tout cela que l’Anpe, depuis quelques annĂ©es dĂ©jĂ , met le cap sur l’autonomisation des femmes”, a-t-il soulignĂ©, avant de souhaiter que les magasins puissent servir la cause des bĂ©nĂ©ficiaires en amĂ©liorant substantiellement leurs revenus pour faire reculer de façon significative la pauvretĂ© au Mali.Après ces interventions, Mme KĂ©ita Aminata MaĂŻga a procĂ©dĂ© Ă la coupure symbolique du ruban consacrant ainsi l’ouverture des magasins. Elle a par la suite invitĂ© ses accompagnateurs Ă profiter de cette ouverture des magasins pour donner l’exemple en achetant beaucoup de produits.                       Â

Siaka DOUMBIA