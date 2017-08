Chargée de protéger et d’assurer les données personnelles à toute personne physique ou morale et de participer à la règlementation du secteur, l’autorité de protection des données à caractère personnel (ADP) qui souffrait d’un manque de moyens criards est désormais dotée d’un budget programme axé sur les résultats à la mesure de ses ambitions. L’information a été donnée par Oumarou Ag Ibrahim Haïdara, le premier responsable de l’Autorité de protection des données à caractère personnel, le lundi 7 aout 2017, lors de la deuxième session ordinaire de la structure.

Au cours de cette deuxième session ordinaire de l’autorité de protection des données à caractère personnel, les participants se sont penchés sur dix-huit (18) dossiers. Selon Oumarou Ag Ibrahim Haïdara, le président la structure, ce deuxième rendez-vous annuel au titre de l’année 2017 consistera à examiner des dossiers brûlants, traiter des questions d’une importance capitale soumises à l’Autorité en raison de ses compétences et passer en revue, les activités menées depuis la session ordinaire du mois de février dernier. «Il est heureux de noter qu’à la faveur de quelques activités à mettre à son actif, l’Autorité est entrain de s’affirmer jour après jour et à imposer à la conscience collective la nécessité de son avènement et celle de sa présence», a indiqué Oumarou Ag Ibrahim Haïdara. Selon lui, la voie de la pédagogie que l’autorité a choisi d’emprunter a révélé toute son efficacité et a permis à l’Autorité de reculer les limites des craintes qu’inspirait à tort, la simple évocation de son nom, au point qu’aujourd’hui, le recours est fréquent, qui est fait de ses prestations, tant par les services publics que par les structures privées. Depuis le mois de février 2017, selon Oumarou Ag Ibrahim Haïdara, l’Autorité a poursuivi les démarches nécessaires pour amener plusieurs structures à s’inscrire dans la logique de la conformité à la loi. «C’est ainsi que nombre d’entre elles ont réagi positivement en prenant l’attache de nos services pour les formalités à remplir», explique-t-il. Il a rappelé l’importante séance de travail qui a regroupé dans ses locaux le 29 juin dernier, l’APDP et l’Association Professionnelle des Banques et Assurances afin d’assurer une meilleure diffusion des dispositions de la loi de 2013 sur la protection des données personnelles, auprès des banques et établissements financiers du Mali. Plusieurs structures ont d’ores et déjà reçu la visite de l’APDP. Il s’agit de la Direction Nationale de la Police des Frontières, le Centre de Vidéosurveillance, le Système d’Information Policière de l’Afrique de l’Ouest, le Centre de Traitement des Passeports, la Direction de la Police des Frontières, le Système de Gestion de Flux Migratoires à l’Aéroport, le nouveau terminal de l’aéroport, le Centre de Traitement des Données d’état civil et la Direction Nationale de l’état civil. «D’autres visites sont envisagées avant la fin de l’année», précise Oumarou Ag Ibrahim Haïdara. «Une autre activité non moins significative a été menée. Il s’agit de l’élaboration du Budget-programme pour l’année 2018 avec des projections sur les exercices 2019 et 2020», selon le premier responsable de l’ADP.

M.K. Diakité