Etre ou ne pas être militant RPM. Là est toute la question ! Si vous l’êtes, alors vous êtes sûrs de gagner un emploi à l’Autorité Routière. Si non, convertissez-vous ou aller taper à une autre porte. La preuve.

C’est la décision N°048-2017/DGAR-P.P en date du 26 Avril 2017 et signée du Directeur Général de l’autorité routière Moulaye Ahmed Boubacar qui l’atteste. 30 personnes sont désormais recrutées en qualité d’Agents de péage routier. Ces heureux bénéficiaires ont été triés sur le volet et des langues autorisées les assimilent à des militants RPM plus précisément de la section VI RPM du District de Bamako.

Les recrutements en question ont été effectués sans avis et sans annonce préalable. Il s’avère que plusieurs dizaines de bénévoles expérimentés pour avoir travaillé dans ledit secteur pendant de nombreuses années, attendent d’être régularisés.

Par ailleurs, ce ne sont pas les anomalies qui manquent dans la décision de recrutement. Un des récipiendaires est né, tenez-vous bien, le 11 juin 1960. Il a donc aujourd’hui, 57 ans. Comme tous les autres, il est classé à la 8ème catégorie Échelon A de la Convention collective Fédérale du Commerce et bénéficie d’une rémunération brute de mensuelle de 123.872 F CFA. Le hic, c’est que les cadres «A» et «B» sont admissibles à la retraite respectivement à 62 et 59 ans révolus. Que dire donc des agents de la 8ème catégorie ? Et que fait-on de l’emploi des jeunes ?

Autres constats : deux des récipiendaires sont respectivement nés en Côte d’Ivoire et en Mauritanie. Certes, ils sont susceptibles d’être des binationaux. L’on a aussi le droit de douter de leur «malienneté».

Aussi, un d’entre eux est né…, «vers 1989 à Bamako». Le détail ? A cette date (1989), la quasi-totalité des naissances étaient correctement enregistrées, en tout cas, à Bamako.

En tout état de cause, il importe de considérer l’égalité des chances. Les centaines de bénévoles qui ont tout donné espérant un jour être régularisés n’ont aujourd’hui les yeux que pour pleurer. C’est un scénario similaire qui a incité un bénévole d’EDM S.A au suicide.

