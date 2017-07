Les deux structures ont mis en place un produit innovant qui révolutionnera le paiement de la redevance péage par voie électronique

Dans le souci permanent d’offrir un service de qualité au niveau des postes de péage et de sécuriser les recettes issues de la redevance de péage, le service de l’Autorité Routière en partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Orange Mali, à travers son service de transfert d’argent Orange money, a mis en place un produit innovant qui révolutionnera le paiement de la redevance péage par voie électronique via Orange Money. Le lancement de ce nouveau produit a eu lieu le lundi 17 juillet dernier, au poste de péage de Kati. C’était sous la présidence du ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop, accompagné par ses collègues des Transports, Me Baber Gano, de la Sécurité et de la Protection, Général Salif Traoré. La rencontre a enregistré également la présence des premiers responsables des structures contractantes, du Directeur général, de l’Autorité routière, Baba Moulaye Haidara, du Directeur général d’Orange Mali, Alassane Diène, en présence du maire de la Commune de Kati, Yoro Ouologuem.

Dans son adresse à l’auditoire, le Directeur général de l’Autorité routière, a d’abord fait une brève présentation de sa structure. Selon lui, l’autorité routière est un service rattaché au ministère de l’Equipement et du Désenclavement, né de la réforme des travaux publics. Sa mission principale est d’administrer les fonds destinés à l’entretien routier, la collecte et la mise à la disposition de ces fonds. Il a aussi expliqué que depuis sa création en 2002, l’autorité routière s’est battue pour mettre le maximum de fonds à la disposition des services chargés de l’entretien routier. Il a salué et remercié son département de tutelle pour son accompagnement et son assistance quotidiens et souhaité que ce nouveau partenariat qui viennent de lancer sa structure et la société Orange Mali soit un partenariat fructueux pour l’intérêt supérieur de la nation.

En droite ligne avec sa vision de simplifier la vie de ses clients au quotidien, et d’aide les autorités maliennes dans la politique de la modernisation des services publiques, Orange a, une fois de plus, innové en partenariat avec la direction de l’Autorité routière, en mettant à la disposition des usagers de la route un service qui, selon le Directeur général d’Orange Mali, va révolutionner la façon de gérer de ses usagers. Avec ce nouveau produit disponible dans les 29 postes de péages à travers le pays, les usagers auront désormais les possibilités de payer directement leurs redevances de péage par voie électronique via Orange Money, dans le compte bancaire de l’Autorité routière. Il suffit tout simplement de composer #144# 35# suivi du numéro d’immatricule du véhicule et le reste sera guidé par les services d’Orange money.

Selon le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, ce nouveau produit permettra non seulement de diminuer considérablement l’insécurité qui pèse sur les agents qu’ils soient de l’Autorité routière ou des Forces de sécurité et sur le matériel en minimisant la manipulation physique de l’argent liquide, mais aussi de réduire significativement les déperditions des recettes issues de la redevance de péage. Traoré Seynabou Diop, se dit convaincue que ce système va augmenter les ressources propres de l’Autorité Routière destinées à l’entretien du réseau routier. Traoré Seynabou Diop, a exhorté les directions de deux services à veiller strictement au bon fonctionnement de ce nouveau produit en mettant l’accent sur la rigueur, la responsabilité, la transparence, la diligence et le professionnalisme.

Elle a encouragé l’ensemble des usagers de la route, singulièrement les transporteurs routiers, à adhérer massivement à cette initiative de l’Autorité Routière qui réduira sans aucun doute leur temps d’attente au niveau des postes de péage, donc leur permettra de réaliser une économie de temps de parcours. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique et le premier paiement électronique par Madame le ministre, qui consacrait le lancement officiel de ce nouveau produit.

Rappelons que ce nouveau produit est le fruit d’un partenariat entre Orange Mali et l’Autorité Routière sous l’égide du ministère de l’Equipement et du Désenclavement, et celui du ministère de l’Economie numérique et de la Communication.

AMTouré