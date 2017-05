Abdoul Moumini Mallé, Imam de la Mosquée de la zaouïa de Cheick Mounir Mahi Haidara à Niamakoro : L’importance de ce sujet mérite bien entendu une enquête c’est-à-dire s’approcher des connaisseurs pour l’expliquer. Le Mariage d’abord est une union sacrée et bénie par Dieu et son prophète Mahomet, Paix et salut sur lui (PSL). Il est alors fortement recommandé à tout bon musulman de se marier un jour. Donc, la profusion du mariage à la veille du mois de Ramadan se justifie par plusieurs aspects. D’abord, la tradition selon laquelle d’antan un homme voulait marier une femme pour qu’elle vienne aider ses parents pendant le mois de Ramadan. Aussi, la religion musulmane nous édifie sur l’importance de certains mois de l’année parmi lesquels il y a les deux mois qui précèdent le mois de Ramadan. Donc, vue l’importance de ces mois aux yeux de la religion, les gens décident majoritairement d’y trouver leur date de mariage afin qu’ils soient bénis par Dieu.

Mais, aujourd’hui nous avons aussi plusieurs interpellations à l’égard de la profusion du mariage à la veille du mois de Ramadan. D’aucuns disent, que les mariées sont venues pour faire ou préparer seulement la bouillie ”Monitôbilan”. Et, d’autres pensent que la plupart de ces mariages feront dans un bref délai l’objet du divorce. Alors, si nous prenons le premier cas, en réalité elles sont venues pour préparer de la bouillie. Et, cela trouvera que parmi ces nombreuses filles nouvellement mariées, peu d’entre elles savent bien préparer la bouillie. C’est cela qui conduit généralement au divorce. Donc, pour éviter cela maintenant, les parents doivent initier leurs filles aux travaux domestiques. Sinon, il n’est pas judicieux de laisser que les filles aillent du lundi au vendredi à l’école et aussi du samedi et au dimanche également aux cours privées sans vraiment avoir un petit temps pour apprendre les travaux ménagers qui incombent à une femme.

J’ai habitude de dire que le mois du ”Chaban” est un mois de la promo du mariage. Nous conseillons aux gens de se marier dans les mois bénis du Dieu, et non de se marier à une femme pour faire les travaux domestiques. Nous devrons savoir que la charia musulmane n’exige pas les préparations et les lessives à une épouse mais notre tradition nous oblige de marier une femme pour faire les travaux susmentionnés.

Cheik Mohamed Macky BAH, le Président de l’Union des Jeunes Musulmans du Mali (UMAMA), non moins le Secrétaire Général du Groupement des Jeunes Leaders Musulmans du Mali :

Il n’y a rien de se marier à l’approche du mois de carême car on a des règles fondamentales traditionnelles qui vont avec la religion. Mais il y a, dans le calendrier musulman, des mois qui sont considérés comme des mois bénis par Dieu. Donc, la plupart des musulmans choisissent l’un de ces mois pour faire son mariage. Alors, c’est cela qui explique qu’on constate l’abondance des mariages à l’approche du mois de Ramadan. Par ailleurs, certains disent que les femmes mariées en ce moment sont venues uniquement pour passer le mois de carême en faisant la bouillie et en remplaçant des belles mères aux travaux domestiques. Ce qui est loin d’être vrai. Depuis les temps de nos ancêtres, beaucoup préfèrent ces mois bénis de l’année notamment ceux de la veille de Ramadan voire le Ramadan même. A cette époque, on a apprêté la femme qu’on avait fiancée pour qu’elle vienne passer le mois de carême chez son futur époux et elle serait adaptée aux travaux de cette famille, et après le mariage définitif elle ne serait plus étrangère dans cette famille. En tout cas, ce que nous devons savoir aujourd’hui, c’est qu’il y a de nombreux divorces, mais qui n’ont rien avoir avec l’abondance des mariages à la veille de Ramadan. Et, nous devons aussi savoir que ces mariages qui ne durent pas ont été faits par des couples qui ne connaissaient pas la conviction et la foi du mariage. Alors il faut que les futurs couples sachent que le mariage est reconnu comme l’union de deux vies, pour le malheur et le bonheur. Pour finir, je demande aux jeunes de respecter les valeurs sociétales de nos cultures, de la religion musulmane car ces valeurs-là ont été respectées par nos aïeux.

Propos recueillis par Seydou Karamoko KONE