La caravane de voitures 2 chevaux (2 CV), organisé par l’Association des amis du 2 CV Mali babils village Samayana a pris le départ le week-end dernier devant la Malienne de l’automobile, sise à Djelibougou sur la route de Koulikoro. Ils étaient donc une vingtaine de 2 CV de marque Citroën à se lancer dans cette formidable aventure.

La cérémonie a enregistré la présence du secrétaire général de l’Association, Amadou Djiré, du directeur commercial de la Malienne de l’automobile, Lassine Kanadjigui et nombre de férus des 2 CV.

Cette caravane organisée par l’Association des amis du 2CV Mali babils village Samaya, se déroulera sur plusieurs jours. Et l’itinéraire proposé pour les caravaniers est l’axe Bamako–Dakar-Bamako.

« Nous allons faire une caravane qui va du 20 au 30 janvier sur le trajet indiqué », a indiqué Amadou Djiré. Il a ensuite indiqué que les voitures passeront la première nuit à Kayes et la deuxième à la frontière à Diboli, avant de continuer sur le territoire sénégalais et rallier Dakar.

« Nous sommes déjà en contact avec l’Association « le club auto-retro » du Sénégal, a souligné Amadou Djiré. Il a aussi signalé aussi qu’il y’a le vice-président de l’Association ‘’Viking club’’ de Normandie qui est, déjà, en route. Donc nous allons nous rencontrés dans le cadre d’un échange d’expériences a précisé Amadou Djiré avant de rappeler que sur une trentaine, seule une vingtaine de voitures a répondu au rendez-vous.

Il a tenu à lever toute équivoque sur la caravane. Nous serons simplement 3 véhicules 2 CV à continuer sur Dakar. Les autres accompagneront jusqu’à la sortie de Kati.

« C’est notre première expérience, nous sommes une jeune association, créée seulement en avril 2017 » a expliqué Amadou Djiré.

Il a également ajouté qu’ils sont en contact avec d’autres associations existant depuis plus d’une vingtaine voire une trentaine d’années. On s’est dit qu’en les approchant, on pourra se faire beaucoup d’expériences et aller plus loin. Nous ne sommes pas la première association de ce genre au Mali rappelle-t-il.

Le directeur commercial de la Malienne de l’automobile a indiqué qu’en étant le représentant de la marque Citroën au Mali, qu’il était donc normal de sponsoriser cet évènement.

« D’ailleurs, nous venons de leur fournir du carburant pour tout leur trajet de la caravane, et nous encourageons vivement l’initiative de l’Association » a conclu Lassine Kanadjigui.

Mohamed Z. DIAWARA

