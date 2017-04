Le gouvernement du mardi 11 suscite des commentaires. A cet effet, nous avons tendu notre micro à certaines femmes. Elles se préoccupent plus de leur panier, de la paix et de la réconciliation.

Oumou COULIBALY : Secrétaire de direction

Je félicite tout d’abord le Premier ministre sur le choix porté en lui et également tous les membres du nouveau gouvernement. Aux femmes, je demande plus d’engagement pour que nous puissions bénéficier de notre ai quota, car le président l’a promis mais il me semble qu’il ne l’a pas fait. Ce qui me préoccupe c’est la paix et le panier de la ménagère. Avec la paix, tout est possible. Alors, je demande au PM de tout faire pour trouver rapidement une solution aux grèves afin que cessent les morts et que nos enfants puissent étudier. Merci !

Aminata T. : Agent des douanes

Il faut la paix et la réconciliation mais je ne pense que ce gouvernement puisse relever ce défi. Pour moi, IBK est un échec, un regret pour les Maliens. Pourtant, c’était prévisible car exécuter et diriger font deux. Cependant, je demande à Abdoulaye de tout mettre en œuvre pour que nous les pauvres puissions voir nos malades sauver, nos enfants étudier. Rien que ça sinon ce régime ne nous mènera nulle part. Voyez-vous, malgré la situation, il est demandé à la douane plus de 580 milliards cette année, où va cet argent ? Dans leur poche parce qu’IBK n’aime que la bombance.

Djénéba Touré : Commerçante à Hamdallaye

Je ne sais même pas qu’il y a eu un nouveau gouvernement. Rien ne m’intéresse plus depuis qu’ATT est parti. Je n’ai pas voté et je ne vote plus. Sinon, IBK me connait très bien.

Awa Sidibé : Vendeuse de sable

Depuis qu’IBK est venu, nous souffrons. Je souhaite que ce PM puisse se hisser au niveau de Mara. Sinon sans la paix, rien ne se fera. Aujourd’hui, de nombreuses familles ne mangent pas. Et la grève de la santé nous crée des ennuis, il faut obligatoirement aller dans les cliniques pour ne pas mourir. Que faire ? Vraiment, dites à IBK de laisser ce nouveau PM travailler librement. Les gens disent qu’il est bon, qu’il est incorruptible. Prions pour le Mali sinon ça ne va pas dèh.

