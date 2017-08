Lorsque les gens évoquent la cherté de la vie, ils ont tendance à oublier un élément indispensable : le prix de l’eau potable que nous consommons au quotidien. A Baguinéda, c’est le calvaire.

Le tarif de cette boisson précieuse a de quoi donner des vertiges à ses consommateurs dans la Commune rurale de Baguinéda. Si nous ne faisons pas attention dans les années à venir notre pays sera un Etat de non droit ou n’importe qui fixera le prix des denrées de première nécessité sans une once d’inquiétude.

On est en droit de se demander si la Commune rurale de Baguinéda fait bel et bien partie du territoire malien compte tenu de l’agissement de l’Association des usagers d’adduction d’eau potable (AUAEP).

Depuis 17 longues années, les ménages de Baguinéda-Camp raccordés au robinet subissent les foudres de cette organisation associative gestionnaire de l’eau potable qui a tendance à oublier que le tarif du mètre cube de l’eau à Bamako vaut 125 F CFA.

A Baguinéda prétendre avoir de l’eau du robinet équivaut à accéder au paradis. Le coût du mètre cube s’élève à 375 FCFA. Pourtant, elle est loin d’être l’eau bénite de Zamzam…

Le temps semble venu pour que l’Etat prenne ses responsabilités vis-à-vis des citoyens. L’heure a sonné pour que l’Etat mette un peu plus d’ordre lorsqu’une association dérape dans sa mission. Quand on sait que l’adduction d’eau n’a été possible que grâce au financement de la Coopération allemande. Au demeurant, aucune association n’a le droit de piétiner de la sorte les habitants et de s’autoriser à ne pas rendre compte de son bilan d’activité.

L’adduction d’eau de Baguinéda est gérée à la façon d’un héritage. Force appartient à la loi d’agir. Quand on gère une association on a par-dessus des obligations à faire écrit noir sur blanc dans les statuts et règlements. Ce côté semble largué dans les oubliettes par celle chargée de la gestion de l’eau à Baguinéda qui s’imagine régner en toute puissance au cœur d’une Commune rurale.

Aujourd’hui, le collectif des consommateurs d’eau de robinet de Baguinéda interpelle les plus hautes autorités pour la manifestation de la vérité dans cette affaire scandaleuse. Plus que jamais l’heure du bilan a sonné.

Pendant 17 ans les habitants ont payé à coup de centaine de millions des factures d’eau. Les gens se demandent où est passé cette manne financière. Seule l’association gestionnaire de l’eau a le bout de la ficelle…

AES