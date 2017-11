Depuis sa création, il y a un peu plus d’un an, le commissariat de Kalaban-coro ne cesse de surprendre à plus d’un titre non seulement par sa proximité de la population, en témoigne la journée porte ouverte du 4 octobre, mais aussi de son efficacité sur le terrain. Fidèle à sa devise d’assurer la quiétude de l’ensemble de la population, jeudi 19 octobre, la brigade de recherche dudit commissariat a mis hors d’état de nuire quatre redoutables coupeurs de route et a saisi tout un arsenal de guerre composé d’armements modernes, traditionnels et 200 munitions.

L’arrestation des ces quatre dangereux coupeurs de route Seydou Diarra, Amadou Dicko, Ali Touré et Bourama Diallo sonne comme une cloche de délivrance pour les victimes qui ont envahi les locaux du commissariat. Deux semaines avant leur arrestation, le sieur Ali Touré (cerveau du groupe) avait braqué trois cars sur le trajet Diema – Kolokani.

Ce jour 19 octobre 2017, les dieux avaient certainement lâché les quatre brigands qui avaient fini par faire carrière dans le vol. A la suite des investigations de la brigade de recherche du commissariat de police de Kalaban-coro, Seydou Diarra a été arrêté pour un cas de vol de moto et par la suite il conduisit les éléments du BR de kalabancoro aux autres membres du gang. Le gang durant sa macabre carrière a opéré dans plusieurs localités entre autre : au Burkina Faso, dans le cercle de Douentza précisément à Boré et Gouma , à Korgoni dans la région de Sikasso et à Korors.

Le commissaire adjoint Sadio dit KononTomoda se dit satisfait du nombre d’armes retirées de la circulation et salue une fois de plus le courage et la coopération de la population sans laquelle cette arrestation ne serait sans doute pas possible.

Pierre Poudiougo

