Il est né en Côte d’Ivoire, mais il a la nationalité guinéenne. L’homme qu’on appelle plus couramment par son surnom Rouzo, brandit souvent sa carte d’identité malienne, une fausse. Faussaire, il est également selon l’Office central des stupéfiants, un grand baron du trafic de drogue dure, comme la cocaïne et l’héroïne. Son réseau serait alimenté à partir de la Guinée et la Guinée-Bissau.

Rouzo, 33 ans, travaille avec des mules chargées de transporter et d’écouler la marchandise. Trois de ses revendeurs et complices ont d’ailleurs aussi été arrêtés. Une quantité importante de drogue a été saisie pour une valeur estimée à plus de 50 millions de francs CFA.

Aujourd’hui, dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs sont activement à la recherche d’un laboratoire clandestin de conditionnement de stupéfiants dans la capitale malienne. Ils s’intéressent également au train de vie du très riche chef du réseau arrêté : voitures de luxe, villas cossues à Bamako… L’équipe de recherche et d’enquête veut aller vite, surtout qu’elle craint des pressions pour étouffer l’affaire.