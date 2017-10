Depuis quelques semaines, circule sur les réseaux sociaux une conversation audio à propos du très controversé prêcheur Bandjougou Doumbia. En effet, c’est avec ruse et professionnalisme que ‘’Malika’’ (le pseudonyme emprunté par un internaute qui se dit être en guerre contre les vendeurs d’illusions), va réussir à mettre Bandjougou Doumbia dos au mur. Pour y arriver, elle a activé l’option voix de femme d’un téléphone portable pour se faire passer pour une demoiselle nommé Sadio. Lisez plutôt…

Après des clashs bien nourries suivis d’une réconciliation émouvante entre Bandjougou Doumbia et l’activiste Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, le vrai faux marabout Bandjougou Doumbia fait encore parler de lui en mal.

Décider à mettre hors d’état de nuire les escrocs, les vrais faux marabouts et les vendeurs d’illusions, Bandjougou Doumbia vient de mordre à l’hameçon de Malika. Il a été pris la main dans le sac et tout semble désormais prouver qu’il n’est qu’un simple vendeur d’illusions qui profite du malheur des autres pour s’en faire la poche.

Ne doutant point que la personne au bout du fil ne cherchait qu’à le démasquer, lui et ses mauvaises pratiques, Bandjougou va se comporter en un véritable amateur qui ne jure que par l’argent…

Les faits :

Après avoir régler son téléphone en mode voix de femme, ‘’Malika’’ téléphone Bandjougou Doumbia en se faisant passé pour Sadio. Elle explique au vrai faux marabout qu’elle est une femme triste en quête de solution. ‘’Je travaille et je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas du tout heureuse car, je n’ai ni mari ni enfant. Aussi, les liens d’avec les miens n’est pas au beau fixe’’ a-t-elle fait croire à Bandjougou.

Après les consultations de je ne sais quoi, Bandjougou dira que Sadio est victime de méchanceté de la part de sa maman qui serait sorcière. ‘’Il va falloir que nous versons le sang d’une vache pour te mettre à l’abri de ta mère’’, a-t-il insisté. Avant de dire que les étoiles de Sadio sont très brillantes et qu’elle est faite pour réussir. Ensuite, Bandjougou Doumbia va jurer par Dieu qu’il fera des incantations pour protéger la demoiselle tout au long du restant de sa vie… Le montant proposé par Bandjougou sera d’un million de franc CFA qui devait être envoyé à un certain Modibo Koné.

Les choses vont commencer à tourner au vinaigre quand Sadio va dire à Bandjougou qu’elle a perdu sa maman pendant qu’elle était toute petite (plus de 30 ans). Et qu’elle n’arrive donc pas à comprendre comment est-ce que cette dernière pouvait être la source de ses malheurs. ‘’Bandjougou Doumbia, tu me déçois énormément, je te faisais confiance mais je me rends compte que tu n’es qu’un vendeur d’illusions, un menteur…’’, a-t-elle laissé entendre. Et d’avoué qu’elle a enregistré la conversation qu’elle va mettre à la disposition de ‘’Malika’’ pour mise en ligne.

Ayant compris qu’il venait de se faire avoir, Bandjougou va tenter de rectifié ses dits sans succès. Pire, il n’a pu réussir qu’à s’enfoncer d’avantage. Et la honte lui faisait trembler la voix. Bandjougou répétait alors sans en boucle ceci :’’Ce que Dieu m’a dit, c’est ce que je t’ai dit…’’

Oui, Bandjougou aussi a mordit à l’hameçon du tout puissant et rusé ‘’Malika’’ qui semble avoir plusieurs flèches à son arc. Avant Bandjougou, beaucoup d’autres prêcheurs vendeurs d’illusions se sont fait avoir par cet inconnu qui sème la terreur sur les réseaux sociaux.

En attendant le prochain, ‘’Malika’’ fête cette nouvelle victoire qui sans doute va permettre à plus d’un de se ressaisir. Car oui, la seule et unique objectif visé par cet internaute inconnu serait de permettre aux maliens de se réveiller. Et d’arrêter d’aller jeter par la fenêtre leurs argents. En tout cas, tout semble indiqué que la clientèle de du grand marabout Doumbia va considérablement diminuer ses temps-ci.

Dognoumé DIARRA

