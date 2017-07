Un ministre pris en flagrant délit de mensonge

Heureusement que notre article paru dans l’édition du mercredi 19 juin dernier et intitulé : « Révision constitutionnelle : le projet élaboré à 650 millions FCFA par un avocat français » a coïncidé avec la sortie de l’hebdomadaire internationale « Jeune Afrique » qui a confirmé nos informations. Selon cette revue, « parmi les personnalités qui ont participé à la rédaction du projet controversé de nouvelle Constitution figure l’avocat français Marcel Ceccaldi ». Aux dires de l’hebdomadaire, Me Kassoum Tapo, « une vieille connaissance de Me Ceccaldi », a affirmé que le pouvoir a fait appel à ce dernier « pour ses compétences ». Alors que le même Me Kassoum Tapo, en réponse à notre SMS, avait soutenu le contraire, en affirmant que c’était « archifaux » que des consultants français avaient pris part à l’élaboration dudit document.

Nous sommes désormais en droit d’affirmer que le projet de révision constitutionnelle à « sauce française » a été rédigé à hauteur de 650 millions FCFA. Il s’agit maintenant de savoir quels sont les bénéficiaires de cette manne. Y a-t-il des Maliens parmi les experts qui ont été commis à cette tâche ? Le citoyen lambda a hâte de savoir. Le ministre Me Tapo se trouve interpellé sur la question. Transparence oblige.

M FOFANA (L’Intelligent-Mali)