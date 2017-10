C’est le samedi 21 octobre 2017 que la communauté Baha’ie va célébrer la naissance du Bàb, un bicentenaire que les 3000 fidèles du Mali comptent magnifier au Mémorial Modibo Kéïta.

La communauté Baha’ie vivant au Mali à l’instar du monde va célébrer les naissances du Bàb, le fondateur de la foi baha’ie et son précurseur, Baha’’u’llah les 21 et 22 octobre prochain. Le fondateur de la foi le Bab né en 1819 et Baha’u’ llah né en 1817 à Téhéran, leurs anniversaires qui tombent sur des jours consécutifs, font que les baha’is considèrent les anniversaires du Bab et celui de Baha’u’llah comme ‘des Manifestations Jumelles’.

A travers le monde, les baha’is vont se réunir pour communier autour de leur foi. Et notre pays ne compte pas rester en marge de cette manifestation comme l’ont indiqué certains membres de la communauté baha’ie du Mali au cours d’une conférence de presse organisée le 10 octobre 2017au Mémorial Modibo Kéïta. Une rencontre avec la presse qui visait à mieux communiquer sur la vision baha’ie du monde, la foi baha’ie .

Jean-Jacques Yem, Me Seydou Doumbia, Salimata Koné, les conférenciers du jour, ont présenté la genèse et principe de leur religion. Une religion qu’ils présentent comme étant la plus jeune religion monothéiste. Le fondateur Baha’u’llah est présenté comme le dernier messager de Dieu selon la prophétie du Bab, il s’inscrit dans la même lignée que Jésus Christ pour le christianisme, Mohamed (paix et salut sur lui) pour l’islam et Moïse pour le judaïsme.

La foi Baha’ie repose sur trois principes fondamentaux : l’unicité de Dieu, l’unicité de la religion et l’unicité du genre.

La célébration du bicentenaire de Baha’u’llah, est l’occasion pour la communauté bah’ie de prêcher leur religion. Qui selon les conférenciers prône la paix, la justice et l’égalité du genre. « La terre n’est qu’un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens » telle est la vision des Baha’i’e, une communauté préoccupée par l’émancipation de la femme, l’unité des religions pour un monde meilleur.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net