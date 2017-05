La Protection civile a connu d’importantes réformes structurelles qui ont porté sur la création de nouvelles sous-directions en service et de 3 nouvelles directions régionales. L’information a été donnée par le Directeur général de la Protection civile, Colonel Seydou Doumbia au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi 17 mai 2017 au siège de la direction.

« Dans le cadre de l’exécution de ses missions de prévention, de préparation et de réponse  aux accidents, aux sinistres et catastrophes, la Direction Générale de la Protection Civile œuvre à garantir non seulement un meilleur cadre de vie, mais également à assurer la protection des populations sur toute l’étendue du territoire national », a introduit le conférencier Colonel Seydou. A ce titre, dit-il, de 2015 au  1er trimestre 2017, les unités de protection civile ont effectué les interventions suivantes : en 2015 : 13.771 interventions pour secourir et assister 20.304 personnes ; en 2016 : 14.972 pour assister et secourir 22.325 victimes. Pour le 1er trimestre 2017. « On a déjà enregistré 4.085 interventions pour assister et secourir 5.427 personnes », a-t-il indiqué. « Par ces chiffres, ils ont constaté, de manière croissante, le nombre des interventions des unités de protection civile, d’une année à l’autre, et corrélativement, le nombre de personnes secourues. Ces performances accrues, d’année en année, et qui illustrent à suffisance la montée en puissance de la Protection civile de notre pays constituent une partie des résultats tangibles des réformes importantes enclenchées au sein de la Protection civile, sous l’impulsion du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Salif TRAORE », déclara-il. En ce qui concerne les réformes importantes de 2015 à nos jours, le directeur général affirme qu’il est difficile d’apprécier à leur juste valeur, les changements intervenus à la Protection civile de 2015 à nos jours car, si l’on peut quantifier le nombre de véhicules et autres engins acquis, les unités construites ou réhabilitées, il est impossible de mesurer l’impact combien positif de ces changements sur le moral de la troupe, toute chose qui, selon lui, se reflète à travers la présentation physique, l’allure, et le rendement au service du sapeur-pompier malien d’aujourd’hui. Ces changements, pour le colonel, sont perceptibles dans tous les domaines de la vie du sapeur-pompier, au point que certains les qualifient comme une véritable « révolution à la Protection civile ». Sur le plan de l’encadrement institutionnel : De 2015 à nos jours, la Protection civile a bénéficié d’un meilleur encadrement institutionnel grâce à l’adoption de certains textes majeurs dont : 1 Loi, 12 Décrets, 15 Arrêtés, et autant de Décisions ministérielles. Parmi ces textes, il convient de citer la Loi 002/ du 30 janvier 2015 portant Statut des fonctionnaires de la Protection civile, le Décret portant sur le Plan d’Organisation des Secours, communément appelé Plan ORSEC, la Stratégie Nationale de Gestion des Risques des Catastrophes et le Décret portant sur les Dispositions Particulières applicables aux Différents Corps de la Protection civile. L’adoption de ces textes majeurs a créé la confiance auprès de nos partenaires, et suscité leurs engagements de plus en plus accrus aux côtés de la Protection civile. Sur le plan de la Restructuration du Service : la Protection civile a connu d’importantes réformes structurelles, qui ont porté sur la création de 7 nouvelles Sous-directions ou Services, et de 3 nouvelles Directions Régionales. Sur le Plan du Renforcement des capacités opérationnelles : A ce niveau, les améliorations ont porté sur le personnel, les équipements et les infrastructures. S’agissant du personnel, ils se sont intéressés aux effectifs, au recrutement, à la formation, et à l’amélioration des conditions de vie. S’agissant des effectifs, la Protection civile comprend aujourd’hui quatre corps : le Corps des Administrateurs ; le Corps des Techniciens ; le Corps des Agents Techniques ; le Corps des Sapeurs-pompiers. Le dernier Corps, celui des Sapeurs-pompiers a été créé par la Loi N°2015-002 du 30 Janvier 2015, portant Statut des fonctionnaires de la Protection civile. « L’effectif  global  est  d’environ 1700 éléments dont 12% de personnels féminins. », révèle-il. Ces effectifs devront évoluer, pour atteindre à l’horizon 2021, un total de 4000, grâce à  la mise en œuvre de la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure (L.P.S.I.). Par rapport à la formation : le directeur souligne que de 2015 à nos jours, les personnels de la Protection civile ont suivi des formations dans tous les domaines de leurs activités, tant au Mali qu’à l’étranger. A cet effet, on peut noter que de 2015 à nos jours, 710 fonctionnaires de la Protection civile, tous Corps confondus, ont bénéficié de formations à l’intérieur, notamment grâce aux appuis de la MINUSMA et de la France, mais aussi à l’extérieur, grâce aux bons rapports de coopération avec certains pays dont l’Algérie, la France, le Burkina Faso, le Canada, les Etats-Unis, la Suisse et la Chine. Il faut noter par ailleurs que la Direction Générale de la Protection Civile a été créée par l’ordonnance N° 098 modifiée. Elle est un service central du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, avec pour mission « d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile et de veiller à la mise en œuvre de cette politique ».

