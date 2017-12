Les recettes mobilisées pendant La Caisse Nationale d’Assurance Maladie(CANAM) a tenu, le mercredi, dans la salle de conférence du Conseil national du patronat du Mali, les travaux de la 15ème session ordinaire de son conseil d’administration. C’était sous la présidence du Pr Mamady Kané de l’UNTM, Président du conseil d’administration. Les travaux se sont déroulés en présence du directeur général de la CANAM, Ankoundio Luc Togo, et des administrateurs, nouveaux et anciens. Au cours du 1er semestre 2017, l’ensemble des dépenses liquidées par la CANAM se chiffrent à 17 781 933588 FCFA sur une prévision de 51000.000.000FCFA. Au 30 juin 2017, la structure a pu réaliser 84 activités programmées, soit un taux de réalisation de 44,68%, 27 activités sont en cours de réalisation.

Les points inscrits à l’ordre du jour de cette session de la CANAM étaient relatifs, entre autres,à: « l’approbation du procès-verbal de la 14ème session ordinaire ;l’état de mise en œuvre des recommandations de la 14èmesession ordinaire; l’examen et l’adoption du programme d’activités 2016 et l’état d’exécution du budget 2016; le programme d’activités 2017 au 30 juin 2016 et l’état d’exécution du budget 2017; les états financiers au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016; le rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2016;et les questions diverses ».

A l’entame de son discours d’ouverture, le Président du conseil d’administration de la CANAM a remercié l’ensemble des administrateurs pour leur présence. Avant de se réjouir de la reconduction presque de l’ensemble des administrateurs pour un mandat de 3 ans. Selon lui, cela témoigne de la confiance placée en eux par les différentes institutions dans l’accomplissement de leurs tâches d’administrateurs et surtout des acquis et avancées enregistrés dans la mise en œuvre de l’Assurance Maladie Obligatoire durant leur mandat précédant.

Pr Mamady Kané a indiqué qu’en 2016, les activités réalisées par domaine d’intervention ont permis : « d’améliorer la qualité des services offerts par la CANAM; de mettre en œuvre les recommandations des missions de contrôle et de l’audit; de fournir des prestations de soins de qualité aux assurés; d’améliorer la gestion de la CANAM; de renforcer la communication sur l’AMO et de renforcer les capacités du personnel». Le PCA a ensuite affirmé que les recettes mobilisées, toutes sources confondues, se chiffrent à 40.355.690.709 FCFA sur une prévision de 42.096.295.010 FCFA, soit un taux de réalisation de 96%. Il a déclaré qu’un montant de 38963267896 FCFA sur une prévision de 40527514010 FCFA a été encaissé au 31 décembre 2016 au titre des cotisations, soit un taux de réalisation de 96%. Au titre des dépenses effectuées, Pr Mamady Kané PCA a souligné que celles-ci s’élèvent à 37515424426 FCFA sur un montant prévisionnel de 42 096295010 FCFA, soit un taux d’exécution de 89%. A cet effet, il a encouragé, félicité et remercié les responsables de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et ceux des Organismes Gestionnaires Délégués pour les efforts louables qui ont été fournis dans la mise en œuvre du régime de l’AMO en général, mais plus spécifiquement dans la réalisation des activités 2016.

84 activités réalisées au cours du 1er semestre 2017

Le Pr Kané a entretenu les administrateurs sur les activités menées par la structure durant les 6 premiers mois de l’année 2017. C’est ainsi qu’il a soutenu qu’«au 30 juin 2017, sur les 188 activités programmées, 84 ont été réalisées au cours du 1er semestre, soit un taux de réalisation de 44,68% et 27 activités sont en cours de réalisation ». Il a informé l’assistance que la réalisation de ces activités a concerné les domaines ci-après : « l’amélioration de la gestion financière; la gestion et le fonctionnement du régime; la fourniture des prestations de qualité; le renforcement des capacités du personnel et l’amélioration de son cadre de travail ».

Le PCA de la CANAM a ensuite indiqué qu’au titre des recettes, un montant de 22312931516 FCFA sur une prévision de 53011500000 FCFA a été mobilisé pour toutes sources confondues, soit un taux de mobilisation de 42%. Au Pr Kané de faire comprendre que les cotisations encaissées par la CANAM se sont élevées à 21283369463 FCFA pour une prévision de 51 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 42%. Cependant, le Président du Conseil d’Administration a affirmé qu’au cours du premier semestre 2017, l’ensemble des dépenses liquidées par la CANAM se chiffrent à 17 781933588 FCFA sur une prévision de 51000.000.000FCFA. Toutefois, il a noté que les recettes mobilisées pendant cette période ont pu couvrir les différentes dépenses effectuées, notamment les dépenses techniques, d’investissement et de fonctionnement. Il a saisi l’occasion pour signaler aux administrateurs que face à l’accroissement des dépenses techniques notamment au niveau de la CMSS, il est apparu nécessaire de procéder à la rectification du budget 2017. C’est pourquoi, il a souligné que ces dépenses passent de 13 milliards à 14900000000 FCFA, soit un taux d’accroissement de 15%. Mamady Kané a soutenu que cette tendance justifie globalement des dépenses techniques qui passent de 33741361284 FCFA à 36441361284 FCFA.

450.000 cartes biométriques distribuées

Le Directeur Général de la CANAM, Ankoundio Luc Togo, a précisé que l’enrôlement biométrique des assurés continue. Selon lui, 450.000 cartes biométriques ont été distribuées. Aussi, il a fait savoir que la structure a eu à signer des conventions d’établissements de soins. Au total, 1700 établissements sont conventionnés pour offrir des prestations de soins aux assurés.

Jean Goïta

Commentaires via Facebook :