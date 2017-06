Les rapports entre nos hommes politiques et les religieux sont de plus en plus étroits surtout en ce qui concerne particulièrement IBK. On se rappelle que plusieurs acteurs sur le terrain pensent l’avoir porté au pouvoir. Il y a en premier lieu, le capitaine Amadou SANOGO et sa fameuse junte militaire, ensuite il y a les religieux sous la houlette du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM), puis les militants de son parti, le RPM. D’ailleurs lors de la présentation des vœux, à l’occasion des fêtes de korité en 2015 IBK a invité les chefs religieux à lui dire la vérité en tout temps et en tout lieu, si jamais il se trompait de chemin dans la conduite des affaires de la cité , et qu’il tiendra pour responsables, les chefs religieux, en cas de réserve de leur part.

Lundi 21 Décembre 2015, IBK convoque en urgence un conseil de ministre extraordinaire pour décréter l’état d’urgence, voulant selon les chefs religieux du coup empêcher la célébration du Maouloud. Ce qui suscite une colère bleue des religieux qui monte d’ailleurs en flèche contre IBK et son gouvernement. Pour eux ce décret est une manière de les déranger pour la fête du Maouloud. Pour le grand guide des Ançards, IBK a pris cette décision sans consultation, aucune avec les religieux. Pour riposter à cette décision , HAIDARA a organisé une conférence de presse chez lui avec d’autres religieux pour dire que le Maouloud fait partie de l’Islam et que nul ne pourra leur empêcher de la pratiquer, même dans le contexte de l’Etat d’urgence décrété seulement 48 heures avant l’événement. Finalement l’Etat d’urgence n’a pas empêché le Maouloud de se tenir.

A cause de cette réaction vive de la part du guide des Ançardines, IBK a vite fait de lui envoyer quatre bœufs et une grande quantité de boisson. Par la suite HAIDARA a enfoncé le clou en disant qu’avant qu’il ne devienne président, IBK envoyait sa contribution pour les dépenses du Maouloud et en plus il participait aux festivités en personne au point que l’on se demandait qui l’informait des dates et des lieux de célébration selon le Cherif. Par conséquent, IBK devrait s’occuper de nous davantage en tant que président de la République, puisqu’il a été à nos côtés bien avant son élection.

D’ailleurs pour la petite histoire, le Guide avait été mis en mission par le Groupe d’Autodéfense des Imghad (GATIA) afin de leur trouver un rendez-vous avec le président IBK. Pendant deux semaines le Guide n’a pas pu voire le président IBK, et finalement, il a renoncé. C’est donc à la faveur de la crise de la célébration du Maouloud que le Cherif a pris sa revanche sur IBK.

En effet le Cherif après la célébration du Maouloud, lors de la conférence de presse du compte rendu de l’événement chez lui a dit ceci : « Partout où IBK passe ne dit-il pas qu’il doit son élection aux musulmans ? Comment alors pourrait-il ignorer ceux qui l’ont élu ? Si les autorités ne font pas attention, les musulmans prendront le pouvoir. Nous ferons en sorte que nul ne devienne président de la République s’il n’est pas issu de nos rangs c’est-à-dire de l’imamat ! Je jure au nom d’Allah que nous le ferons si les autorités ne font pas attention ! Pour qu’on n’en arrive pas là, respectons-nous mutuellement ». Après avoir prévenu IBK de leur intention, le Cherif a été reçu par lui en moins de 48 heures. IBK a présenté ses excuses au Cherif en le gratifiant également de cadeaux précieux.

Lors du Maouloud 2016, le Cherif a interpellé publiquement le président IBK par rapport à deux jours d’interruption de l’électricité dans la zone où il habite au quartier Banconi, c’était à la veille du Maouloud où plus de 2000 étrangers venus pour la circonstance y logeaient là-bas. Sur ordre d’IBK l’EDM a rapidement rétabli l’électricité. Le Cherif a également profité de la Ziara de 2016, qui se tient régulièrement à Tamani dans son village, pour se plaindre de l’Etat de la route menant à son village paternel. IBK a même fait intervenir un président de la sous-région auprès du Cherif Ousmane afin qu’il renonce à faire élire un imam à Koulouba en 2018, tellement la menace était réelle. C’est d’ailleurs pour se rendre compte de la réalité que l’actuel ambassadeur des USA au Mali s’est rendu chez le chef spirituel des ançardines pour tâter la réalité des faits. IBK a fini par promettre la réalisation de ce tronçon au Cherif. C’est dans ce cadre que le lancement des travaux a été fait le 25 Mai 2017 à Baraouili par le président IBK en présence du grand Guide Ousmane Cherif Madani Haidara. Cette voie longue de 31 kms sera bitumée, et est placé dans le cadre de la réalisation des projets routiers prioritaires 2016-2018 baptisés « grande offensive présidentielle pour les infrastructures » et s’inscrit aussi dans le cadre stratégique pour la relance économique durable (CREDD) 2016-2018, lequel est mis en œuvre par le plan d’action 2015-2019 de la politique Nationale des transports, des infrastructures de transports et du désenclavement adoptée par le gouvernement en Octobre 2015. Le Cherif aura en plus pour son village, une adduction d’eau et de l’électricité. Cela est un don que le président lui a personnellement offert. En conclusion toutes les demandes faites par le Cherif, même si c’était sous la pression de ce dernier ont été acceptées, et son en voie de réalisation. Nous pouvons dire que cela a été possible parce que le Cherif a non seulement la ‘’baraka’’, mais il a su se mettre au-dessus des contingences financières dont se servent certains religieux pour accabler IBK avec de telles demandes.

En somme, le Cherif s’est fait respecter et c’est pourquoi le président IBK est entrain de réaliser tous ses projets au bénéfice de son village. il n’y a pas longtemps le Cherif sommait en janvier 2017, les religieux de faire le choix entre la politique et la religion. Apres avoir été gratifié par le plus haut sommet de l’Etat, Cherif Ousmane HAIDARA peut-il refuser de donner une consigne de vote à ses militants en faveur d’IBK ? Dans ces conditions le tout puissant l’aurait voulu et autorisé ?

Ivette Guindo