Au-delà de celle-ci, beaucoup d’autres questions demeurent : Quels sont les avantages de cette nouvelle carte d’identité biométrique pour qu’elle coûte une telle somme ? Est-ce à dire que la carte NINA -qui sert aujourd’hui de carte d’identité- sera récusée ? Est-il besoin de dire qu’au niveau de la frontière, seule la carte NINA est exigée par les pays voisins. L’ancienne carte d’identité n’est plus en vigueur dans l’espace UEMOA. Cette situation dérange les commerçants et autres Maliens qui sont sur les routes entre le Mali et ses pays voisins, comme en Côte d’Ivoire ou au Burkina Faso.

L’affaire a débuté au temps du ministre Sada Samaké. À l’époque, Hamidou Kansaye était le directeur général de la police. À ce jour, le dossier est en cours de finalisation au niveau du gouvernement et il sera probablement défendu par le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Salif Traoré. Le montant global de ce marché est de 13 milliards Fcfa.

