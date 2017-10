S’il est une association malienne à l’étranger aujourd’hui qui fait la fierté, c’est bien celle de Yiriwaton de la Belgique. Avec à sa tête des personnalités dynamiques prêtes à porter le Mali plus haut, l’association dirigée par la battante Sissoko Assanatou Doucouré mérite aujourd’hui plus d’attention de la part des plus hautes autorités.

La dernière activité menée remonte de la célébration du 57e anniversaire de l’anniversaire de notre accession à l’indépendance du Mali. Premier du genre, cet événement a été fêté avec faste par l’association Yiriwaton de Belgique à travers une foire artistique et culturelle. L’occasion était opportune pour montrer le savoir-faire malien au monde entier. C’est donc des Maliens fiers de leur culture qui ont décidé de relever ces défis à travers l’organisation de ce grand rendez-vous du donner et du recevoir.

Le Mali, dans toute sa diversité et splendeur, était représenté à travers une vingtaine d’artisans. Ces derniers ont exposé leur savoir-faire dans la capitale de l’Europe. Ils ont proposé une gamme variée de produits typiquement maliens : Bazin, le miraculeux beurre de karité de très bonne qualité, des bijoux, des sacs en cuir, du Bogolan sous toutes ses formes, du bois sculpté par les artisans talentueux du 21 au 23 septembre 2017 sanctionnée par une grande soirée de clôture le samedi 7 octobre avec la présence du célèbre artiste Djiby Dramé, qui a fait vibrer la salle avec ses belles mélodies.

L’association compte pérenniser cette rencontre en vue de mieux vendre le Mali à l’étranger. Ce qui est aujourd’hui une belle œuvre, car nul n’ignore qu’aujourd’hui beaucoup de visiteurs sont réticents quand il s’agit de venir au Mali. Plusieurs actions sont l’œuvre l’association Musso Yiriwaton.

Dans une interview au journal “Le Combat“ sa présidente a indiqué que “l’association a appuyé les femmes rurales du Mali dans le cadre de la lutte contre l’extrême pauvreté en vue de contribuer à l’atteinte des Objectifs du pour le développement durable. Ces actions ont permis de doter un village Soro Mamaribougou dans la Commune de Baguinéda d’un moulin à mil pour soulager le quotidien des femmes parce qu’à ce jour le pilage de mil occupait une grande partie de leurs journées. Aussi pour contribuer à la réduction de la malnutrition et par ricochet la mortalité maternelle et infantile, nous avons fait une soirée de solidarité afin d’acheter des poules et quelques caprins qui seront gérés par un comité de gestion pour les habitants de Soro Mamaribougou. Aussi, l’association est engagée présentement à mettre à disposition de l’eau potable pour les populations de cette localité, par l’installation d’un forage”.

Toutes ces actions entreprises ont permis à l’association d’avoir le prix de Malian Leadership Initiative, initié par l’agence de Binta Sagna. Mme Assanatou Doucouré a été distinguée pour son action sociale et de promotion de la femme et de l’enfant au cours de cette cérémonie riche en couleur.

D. Kéita

