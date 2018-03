La faible représentativité des femmes dans les associations syndicales, menace la pérennité de ces syndicats

En marge des festivités du 8 Mars, les femmes syndicalistes de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), ont organisé le mardi dernier, une conférence débat sous le thème : « Femmes et syndicats ». La conférence qui s’est déroulée au siège de l’organisation faitière, a mobilisé plusieurs femmes de divers horizons autour de leur camarade Mme Maimouna Bamba, présidente de la Commission promotion de la femme au sein de l’UNTM en présence du secrétaire général de l’UNTM Yacouba Katilé.

A l’ouverture des travaux, Mme Maimouna Bamba a tenu à rappeler le thème national de la célébration de la Journée internationale de la femme : « La femme médiatrice dans la reconstruction de la cohésion sociale dans l’espace G5 Sahel ». Ce thème a t-elle dit est très évocateur au regard de situation sécuritaire que traverse ces pays. Selon elle, en tant que syndicalistes, les femmes de la Commission ont décidé de se pencher sur le sujet « Femmes et syndicats », parce que la centrale syndicale doit renouveler ses instances.

Néanmoins, la présidente de la Commission de la promotion de la femme au sein de l’UNTM a déploré la faible représentativité des femmes dans les associations syndicales. C’est pourquoi, Mme Bamba pense qu’il est nécessaire à travers des conférences comme celle-là, de les sensibiliser pour plus de mobilisation autour de la vie syndicale.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UNTM a déploré qu’au niveau politique, comme syndical, il y a moins de femmes dans les mouvements. Bien qu’une loi imposant 30% de femmes dans les postes nominatifs et électifs a été bien votée. Et Yacouba Katilé d’ajouter que la plus grande Centrale syndicale du pays doit se doter des moyens pour sensibiliser les femmes sur cette loi et son importance. Pour ce faire, elles doivent s’investir davantage pour que cet esprit soit respecté.

Yacouba Katilé a également indiqué que dans chacune des structures de base, il faut que les femmes soient représentées, à hauteur de souhait. « Qu’au minimum le quota des 30% de représentation soit atteint » a avancé le secrétaire général de l’UNTM. Il a aussi invité les femmes à la mobilisation autour de cette campagne. Et qu’à partir du mois de juillet prochain, les comités, les actions et divisions des unions locales soient renouvelés en convenance avec le respect de ladite loi. Le secrétaire général a aussi invité les femmes à être au rendez-vous.

Le conférencier Amadou Samaké de la Fondation Friedrich Ebert a suffisamment entretenu les femmes sur le thème de la Journée. Dans son exposé, il s’est appesanti sur les fonctions principales du syndicaliste, l’UNTM et les organisations syndicales, affiliées à la Centrale. Amadou Samaké a également évoqué les relations des femmes et l’UNTM et leur sous-représentativité dans les bureaux des syndicats de l’Union.

Aujourd’hui la faible représentativité des femmes dans les associations syndicales, menace la pérennité de ces syndicats a estimé Amadou Samaké. « Le mouvement syndical mondial, doit promouvoir des politiques de prise en compte du genre, non seulement pour garder la crédibilité et l’efficacité, mais aussi continuer la défense des travailleurs, en occurrence les femmes travailleuses » a-t-il ajouté.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :