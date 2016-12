Le Secrétaire général du département en charge de la Solidarité et l’Action Humanitaire, Samba Alhamoudou Baby, a présidé le jeudi 22 décembre 2016, les travaux de la 13ème Session ordinaire du Conseil d’Administration du Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali(CNAOM). C’était dans la salle de conférence de ladite structure, en présence du Directeur général du Centre, Dr Youssouf Konaté.

L’ordre du jour portait sur le compte rendu de la 12ème session du Conseil d’Orientation; le point d’exécution des recommandations de la 12ème session du Conseil d’Orientation; l’Examen et l’adoption du rapport d’activités 2016 et l’exécution du budget 2017; l’Examen et l’adoption du programme d’activités et du projet de budget 2016.

Rappelons que le CNAOM est le centre de référence nationale dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle et constitue un maillon essentiel dans le dispositif de renforcement de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Il contribue à procurer un mieux-être aux personnes en situation de handicap. Raison pour laquelle, le Secrétaire général a attaché un intérêt particulier aux travaux de la présente session.

Selon lui, face à l’évolution rapide de l’environnement socio-économique, juridique et à cause des exigences de plus en plus pointues des usagers du service public, une bonne gouvernance devient stratégique pour toute structure.

Concernant les activités menées, de janvier à octobre 2016, le CNAOM, a réalisé au plan technique 94,24% des activités programmées dont les résultats obtenus sont, entre autres, 8 482 personnes consultées; 24 599 séances de rééducation réalisées; 536 appareils orthopédiques produits; 539 enfants pied bot traités à travers la méthode Ponséti.

Sur le plan financier, le Secrétaire général, a noté avec satisfaction les résultats obtenus durant les trois premiers trimestres dans un contexte de solidarité. Il a aussi souligné que ces résultats témoignent d’une amélioration de la situation du Centre et est le fruit d’un engagement du personnel, soutenu par les partenaires.

Pour surmonter les différents obstacles susceptibles de ralentir le bon accomplissement de la mission, le représentant du ministre a déclaré qu’il est indispensable de redynamiser les Centres Régionaux d’Appareillage Orthopédique et de Réduction Fonctionnelle ; de faire valider la Stratégie Nationale de Développement de la Réadaptation Physique au Mali.

A M Touré