Le personnel de l’Autorité routière a organisé, le mardi dernier, une cérémonie de remerciement et de reconnaissance à l’intention du désormais ex directeur de ce service, Baba Moulaye Haïdara, nommé ministre des Transports et du désenclavement dans l’actuel gouvernement, mis en place le 30 décembre dernier.

Baba Moulaye, l’Autorité routière vous remercie !”, “Bonne chance M. le Ministre !”. Ce sont là quelques slogans, parmi d’autres, qu’on pouvait lire sur les tee-shirts confectionnés pour l’occasion. A travers cette cérémonie, le personnel de l’Autorité routière voulait non seulement exprimer toute sa joie pour la promotion de leur directeur général, mais aussi le remercier pour services rendus depuis son arrivée à la tête de cette structure, il y a un peu plus de deux ans.

“Notre ancien directeur, Baba Moulaye Haïdara, mérite amplement cette cérémonie. Vu les qualités humaines et professionnelles de l’homme, nous n’avons pas été surpris pour sa nomination à la tête du département des Transports et du désenclavement car il a fait du bon travail durant son bref séjour ici. A titre illustratif, nos recettes sont adossées non seulement sur la redevance d’usage routier mais aussi sur les produits pétroliers. Et c’est grâce à lui que cette redevance est passée de 25 Fcfa à 35 fcfa par litre” a rappelé Siaka Sidibé, Agent-comptable de l’Autorité routière. Il affirme garder un bon souvenir de son ex patron.

“C’est un gros travailleur, cordial et je ne doute point qu’il sera à la hauteur dans ce département car j’ai fait le constat que quand il vient dans un service, il veut toujours laisser une trace. Et il a laissé ici une trace, pour la simple raison qu’à son arrivée les recettes étaient de 20 milliards Fcfa par an, mais avec lui, ce chiffre a été triplé en deux ans. Maintenant, les recettes se chiffrent entre 50 à 60 milliards Fcfa. C’est grâce à lui aussi que nous avons eu des prêts au niveau des banques dans le cadre de l’entretien routier. Ce qui n’était évident au départ et nous avons payé déjà ces prêts” a ajouté Siaka Sidibé.

Même son de cloche chez le contrôleur financier délégué auprès de l’Autorité routière, Modibo Doumbia : “Nous ne pouvons que lui souhaiter plein succès pour sa nouvelle fonction. Nous sommes rassurés pour dire qu’il sera à la hauteur car les deux ans de collaboration avec lui nous ont permis de découvrir ses qualités de bosseur” a ajouté M. Doumbia.

Pour Mme Kéïta Fatima Traoré, agent à l’Autorité routière, elle a rappelé que cette cérémonie de remerciement se justifie par le fait que leur ancien patron était toujours à leur écoute. “En plus de cela, il a mis dans les meilleures conditions de travail le personnel aussi bien au niveau de la Direction qu’au niveau des postes de péage. C’est pourquoi, nous ne cesserons de le remercier et faire des bénédictions pour lui” a ajouté Mme Kéïta Fatima Traoré.

Quant au désormais ex directeur général de l’Autorité routière, il a chaleureusement remercié son personnel qui ne cesse de se battre pour l’amélioration du quotidien des usagers de nos tronçons routiers. Il n’a pas manqué de rappeler les bons rapports professionnels qu’il a eu à entretenir avec le personnel durant son séjour dans ce service.

En tout cas comme l’a rappelé le ministre Baba Moulaye Haïdara, sa porte au niveau de ce département restera toujours ouverte.

Kassoum THERA

