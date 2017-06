La société Orange-Mali vient d’offrir ce samedi 17 juin 2017 des paniers de produits alimentaires aux fidèles de la mosquée Tawfo Al Siddikhine à Kalaban –coura en guise de rupture de jeûne.

Les Soun Tigué d’Orange est une tradition que la société de téléphonie continue de respecter dans notre pays. Et pour l’édition 2017, après une première distribution à Yirimadjo, c’est au tour du quartier Kalaban –Coura de bénéficier de la générosité d’Orange à travers « le Soun tigué » à la mosquée de Tawfo al Siddihine. Qui a reçu 250 kits alimentaires constitués de lait, du sucre, du café, des dattes, du fromage et du thé et 250 autres plateaux de biscuits et de thé servi aux fidèles pour rompre le jeûne. Al Maïmoune Aboubacar Maïga, l’imam de la mosquée tout en formulant des bénédictions et remerciement à l’ endroit de la société et ses agents, M. Maïaga s’est déclaré heureux de cette distribution de paniers à ses fidèles. Soulignons que ce moment de partage était sous la responsabilité du représentant d’Orange-Mali, José Saye.

Khadydiatou SANOGO