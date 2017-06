La bonté est un sentiment qui nous intéresse à nos semblables comme à nous-mêmes, qui ouvre nos oreilles à leurs plaintes et nos mains à leurs misères, sans nous faire désirer d’autre récompense que la satisfaction douce qui nous reviendra de les voir heureux par nos œuvres, ou consolés par notre parole. Cheick Harouna Sankaré, puis que c’est de lui qu’il s’agit, incarne la vraie bonté. De ses bienfaits, il n’attend point de retour, pour lui, il suffit de la joie inexprimable de voir ses bienfaits fructifier en bonheur pour autrui. La pitié que Dieu a mise au fond de l’homme est d’une très grande rareté. Grand serviteur de l’humanité, travailleur, discret, charitable, le grand marabout Cheick Harouna Sankaré est un homme de mérite, de respect et de considération.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », nous enseigne un adage. Cheick Harouna Sankaré, le jeune peulh bon teint, puis que c’est de lui qu’il s’agit, figure parmi les bienveillants marabouts qui tirent notre pays vers le haut.

En réalité, le cœur de l’homme ne saurait battre d’une véritable bonté lorsqu’il est préoccupé des soins du pouvoir, du luxe, ou de grandes spéculations. Cela semble être bien compris par le jeune Président du Mouvement pour l’Union des Maliens (MUM), tant il est exquis. En effet, l’enfant de Ouenkoro est un exemple de jeune Malien qui fait la fierté de la patrie.

Conscient que « faire la politique, c’est régler les problèmes des gens ». Le jeune ambassadeur de la paix sera élu maire de la Commune rurale de Ouenkoro dans le cercle de Bankass, région de Mopti. Une mission qu’il n’a cessé d’accomplir avec fierté et sérénité depuis son élection.

En effet, le parcours de l’élève de Cheick Baye Niass, disons-le, est atypique à plusieurs égards. Connaissant que la bonté embellit jusqu’aux traits vulgaires, que la bonté est déjà presque une beauté dont l’influence ce répand sur tous les traits, sur toute la personne un charme touchant qui parle au cœur. La bouche sourit plus gracieuse, l’œil rayonne plus doux, la physionomie a plus de sérénité, les mouvements plus d’harmonie…

C’est de sa poche que le maire a payer la totalité de l’impôt de sa commune, soit 18,525 millions de francs CFA ; Il a offert 22 motos aux chefs de village de sa commune (une moto par chef de village); il a réalisé en partenariat avec l’Union Européenne une zone pastorale à 170 millions de nos francs ; il a aménager une mare de 32 km2 où les animaux peuvent s’abreuver pendant 7 mois après l’hivernage ; il a 4 châteaux d’eau et plusieurs forages à son actif, sans oublier le centre de santé et des écoles (en partenariat avec Villepinte en France)… Il a également offert une Mercedes au sous-préfet, à son 1er et 3e adjoint. Après autant de réalisation à son actif pendant son premier mandat, il sera sollicité à l’unanimité pour un second mandat.

Fils de feu Elhadj Allaye Idrissa SANKARE grand marabout influent de son époque. Cheick Harouna est le petit-fils direct de feu Mobbo, grand Imam de Ouenkoro. Il a lui-même étudié le franco arabe à Niamey à la Médersa Sabilou Alfalahi. La famille de sa maman est également très pieuse. Le jeune guide religieux de l’Association islamique Al-Iman Billah, ne fait qu’apporter des réponses aux problèmes de ses représentants et même au-delà. Sans oublié bien évidemment, le soutien indéfectible de l’homme en faveur de notre armée.

Dognoumé DIARRA