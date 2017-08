Dans le cadre de son soutien en faveur des populations démunies, le Cheick Harouna Sankaré non moins maire de la Commune rurale de Ouenkoro dans la région de Mopti vient d’offrir un don à deux associations (Association Gueleya et Association Djiguiya) basées en France et qui ont pour objectif d’intervenir dans notre pays pour lutter contre la pauvreté et l’insalubrité, entre autres. La cérémonie de remise symbolique de ce don s’est déroulée, le lundi 10 juillet 2017, à Faladié Bollé Chez le Cheick Harouna Sankaré. C’était en présence du donateur, des deux présidentes desdites associations, Mmes Kadidiatou Keita et Aminata Baradji.

Ce don était composé 3 tonnes de riz, 1 tonne de sucre et une enveloppe de 300 mille francs CFA. Après la remise symbolique, le généreux donateur, Cheick Harouna Sankaré, a souligné dans son intervention que ce don est purement symbolique. « Je l’ai fait à l’endroit de nos sœurs qui sont venues de la France pour venir assister leur population au Mali ici », a-t-il dit. Il a professé que l’Islam nous enseigne que l’amour de sa partie fait partie de la foi en Dieu. Il a expliqué que cela veut dire que si un citoyen meurt pour la lutte et pour la défense de sa partie, alors il est considéré comme un ‘’Said’’ c’est-à-dire quelqu’un qui est mort pour la cause d’Allah et il sera recomposé sans doute par Dieu au Paradis. « C’est pour vous dire à quel point Dieu a mis l’accent sur l’amour de nos patries », a soutenu Cheick Harouna Sankaré. Et de rappeler qu’il a rencontré ces deux dames à Paris qui sont les présidentes des associations et ont les mêmes objectifs que son mouvement.

« Ces deux femmes mènent des activités dans notre pays à travers leurs associations dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’insalubrité entre autres. Elles font leurs activités dans plusieurs domaines humanitaire et environnemental. Donc elles ont amené beaucoup de contributions pour les populations maliennes. Il se trouvait que nous aussi, notre objectif c’est aider les démunies de notre pays », a-t-il détaillé. A l’en croire, nous sommes dans un pays où l’Etat ne peut pas tout faire ; il est dans en état de crise où il y a plusieurs priorités pour l’Etat. Pour Cheick Harouna Sankaré, il faut encourager les maliens de l’extérieur qui fournissent des efforts pour le développement de notre pays. « S’ils viennent ici alors ils doivent avoir le soutien de leurs frères et les autorités », a-t-il souhaité. A ses dires, cette contribution qu’il a faite en faveur de ces associations est très minimum par rapport à ce qu’elles mènent dans leurs activités pour nos concitoyens. Mais il a déclaré que c’est juste pour les encourager, pour les dire qu’elles sont venues nous aider et nous sommes prêts à collaborer avec elles, pour qu’elles continuent toujours de nous aider.

« Pour cette raison, je lance un appel aux plus hautes autorités de notre pays d’encourager les maliens de l’extérieur à œuvrer pour le développement de notre pays. Parce qu’elles peuvent rester en France pour dire qu’elles sont à l’aise là-bas et n’aider seulement que leurs familles, mais non, elles prennent leurs billets d’avion de leur frais pour venir au Mali et aider les populations maliennes. Donc je les encourage et inch’allahou je reste à leurs côtés dans ces objectifs », a-t-il dit. Après cela, il directement ajouté : «J’étais au Rwanda et je les ai demandé comment vous êtes arrivés d’une guerre civile et à être cité aujourd’hui parmi l’un des meilleurs pays africains ? Ils m’ont répondu qu’ils se sont donnés les mains et se sont entraidés ; celui qui a les moyens contribue à aider celui qui n’a pas le moyen dans leur localité. Alors c’est ce dont le Mali a besoin aujourd’hui. Mais si, nous n’aidons pas ceux qui n’ont pas les moyens, aidons ceux qui ont intention d’aider. C’est-à-dire ceux qui viennent nous aider il faut les encourager à nous aider ».

Les bénéficiaires ont salué le donateur pour son généreux geste. « Ce don que Cheick Harouna Sankaré nous a donné ça nous a beaucoup touché. Depuis la création de nos associations, il y a des décennies, c’est la première fois que nous recevons le soutien d’un individu. Alors nous ferons sans doute le bon usage à ce don », ont-elles déclaré.

Seydou Karamoko KONE