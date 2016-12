C’est lors d’une conférence de presse que le guide spirituel des «pieds nus» du Mali, Cheick Ibrahim Khalil Kanouté, a tiré la sonnette d’alarme. Cette conférence a enregistré la présence du chef de village de Kati- Koro, du maire central de Kati, son 1er adjoint ainsi que des imams venus d’autres villes du Mali et de nombreux adeptes et disciples du guide. Elle a eu lieu au Conseil de Cercle de Kati sur le thème «paix et sécurité au Mali ». C’était le 11 décembre 2016.

Dans son allocution, le maire de Kati, Hamala Haïdara, a salué l’initiative du guide des «pieds nus», lequel, a-t-il dit, est un homme de Dieu très écouté à Kati grâce à son sérieux et son respect envers son prochain. Ensuite, les imams invités à la conférence ont fait leur contribution sur le thème de la sécurité et la paix au Mali. Ils ont été tous unanimes à reconnaître que c’est la mauvaise gestion du pays par les dirigeants qui est à l’origine de la crise que connaît notre pays.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le guide spirituel a expliqué que cette conférence est organisée dans le cadre de la célébration du Mawlid 2016. Elle est aussi une contribution des «pieds nus» à la résolution de la crise malienne. Pour le conférencier, Cheick Ibrahim Khalil Kanouté, les Maliens et surtout les gouvernants sont responsables de la crise qui affecte le Mali.

«Les autorités ne gouvernent plus pour l’intérêt général mais plutôt pour l’intérêt personnel. La quête exagérée du profit personnel au détriment de l’intérêt général crée de la frustration et ébranle la société. S’y ajoute le fait que les autorités ne traitent pas tous les Maliens sur le même pied d’égalité. C’est frustrant d’avoir l’impression qu’il y a des Maliens qui sont plus Maliens que d’autres, et ont plus de droit que les autres Maliens», s’est-il indigné. Et d’ajouter : «Dans notre société, l’injustice a tendance à être la règle et la justice, l’exception. Comment peut-on s’attendre à la paix et à la sécurité dans une telle société ? Le problème de notre pays, ce sont les autorités et les hommes politiques qui gouvernent dans le mensonge. S’ils sont incapables de dire la vérité, je la dit haut et fort. Je ne crains personne, sauf Dieu».

L’indifférence des populations, a indiqué le conférencier, fait partie des causes de la crise. «Surtout quand on sait que les autorités font qu’elles veulent sans être contestées ou menacées par les populations», a-t-il affirmé. Il reconnaît que les leaders religieux jouent un rôle capital dans la stabilité du pays, mais regrette de constater que certains d’entre eux, au lieu de jouer ce rôle, utilisent la religion comme fonds de commerce en entretenant la confusion dans la tête des populations.

«Il est temps de panser la plaie du Mali. Et cela ne peut se faire si nous ne nous disons pas la vérité, si nous ne nous donnons pas la main, si nous ne nous sacrifions pas pour le pays, et si nos autorités ne se décomplexent pas face aux Occidentaux. Nous devons savoir et accepter que notre sécurité dépend de nous-mêmes et non des Occidentaux», a pesté Cheick Ibrahim Khalil Kanouté.

Actualité oblige, en ce concerne qui le terrorisme, le guide Kanouté n’a pu s’empêcher d’en parler. «On veut coller forcément le terrorisme à l’islam», a-t-il estimé. À ce sujet, il a rebondi en affirmant : «Aucun chapitre, ni sourate du Coran, qui est le cadre de référence de l’islam, ne fait la promotion de la violence, ni du crime. Sauf, par erreur, aucun musulman n’a le droit d’ôter la vie à autrui. Il est dit dans le Coran que celui qui tue son prochain, c’est comme s’il avait tué toute l’humanité, et celui qui sauve une vie, a sauvé l’humanité … C’est pour dire que ceux qui tuent au nom de l’islam, ne sont pas des musulmans. Le concept de terrorisme a été inventé par les juifs pour combattre l’islam et ternir son image». Et «je n’ai jamais demandé à quelqu’un, ni à mes disciples, de ne pas porter des chaussures. Par amour pour notre Prophète Mohamet (PSL), je marchais des fois pieds nus, comme aimait le faire très souvent le Prophète. C’est juste pour imiter une démarche de notre prophète. Par amour aussi, pour moi, mes disciples ont adopté cette démarche», a-t-il expliqué.

Rappelons que Cheick Ibrahim Khalil Kanouté est né à Ké-Macina en 1965. Il est originaire de la région de Kayes et domicilié à Kati. Il a passé 14 ans en prison suite à l’affaire dite «affaire du juge de Dioïla». Malgré ce long séjour carcéral, il se dit plus que jamais déterminé à combattre l’injustice sous toutes ses formes.

Ousmane DIAKITE/Stagiaire