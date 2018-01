Dans affaire de remaniement là, il parait que les marabouts ont gagné beaucoup d’argent dèh ! Depuis que les ministres ont appris que Ladji allait changer Abdoulaye Idrissa Maiga là, chacun a déménagé chez son marabout en même temps. Sacrifice sur sacrifice ! Qui va s’amuser hein ? Qui est fou ? Façon dont fauteuil de ministre là est doux là. Qui va vouloir perdre ça facilement comme ça ?

Donc, c’est dans cherchement de rester là que les marabouts aussi ont gagné pour eux kè ! En tout cas c’est ça dèh ! Ni do ka ba ma sa do ka nan tè dia koyi !

Tout ça est petit. Boubeye même là, il parait que c’est le marabout de Ladji qui a demandé de le prendre comme son chef de gouvernement. Quoi ?! Tu es sûr de ça ? Eïhkabinikelen, je t’ai ditqu’il parait non ? Tu veux quoi même ? C’est comme ça vous faites pour mettez les gens dans problème là.

Bon, laissons tous ça. Moi-même là, c’est LadjiBourama que je comprends pas quoi ! Cinq premiers dans quatre zans mais c’est trop beaucoup. Il veut quoi même ? Lui grand président comme ça, il sait pas que dépense de ancien premier ministre est trop ou bien ? Vraiment nous on sait plus comment le défendre hein ! C’est pourquoi quand Ras bath parlé beaucoup beaucoup sur lui et Boubeye là je n’a rien dit. Mais je wa dire quoi, c’est la vérité il parlé. Maintenant que il a changé gouvernement là on regarder le reste. Sinon Boubeye même là la dis beaucoup de choses sur lui dèh mais on a qu’a attendre voir.

On n’a même pas fini avec de gouvernement là.c’est les mamans de koulikoro qui veulent marcher nues, kabako ! Où on va même ? Est-ce que pour demander quelque chose on a besoin de se déshabiller ? Vrai vrai là au Mali ça va quoi ? En tout cas si vous marchez nues là vos petits enfants vont mettre ça dans les journaux.

